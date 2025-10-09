Ισραήλ και Χαμάς ανακοίνωσαν συμφωνία για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα

Κατά τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, ανακοινώθηκε ότι έκλεισε συμφωνία για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, μετά από έμμεσες διαπραγματεύσεις στην Αίγυπτο. Το σχέδιο, που παρουσίασε ο πρόεδρος Τραμπ, προβλέπει μεταξύ άλλων απελευθέρωση ομήρων και σταδιακή απόσυρση ισραηλινών στρατευμάτων. Το Κατάρ επιβεβαίωσε πως κλείστηκαν όλοι οι όροι και οι μηχανισμοί εφαρμογής της πρώτης φάσης, ενώ η Χαμάς και το Ισραήλ δήλωσαν ότι αποδέχθηκαν την πρόταση.

Η συμφωνία και το σχέδιο Τραμπ

Οι πλευρές «αποδέχτηκαν την πρώτη φάση» του σχεδίου του Αμερικανού προέδρου, όπως το μετέδωσε ο ίδιος μέσω της πλατφόρμας Truth Social. Το σχέδιο, που είχε ανακοινωθεί στις 29 Σεπτεμβρίου, προβλέπει κατάπαυση του πυρός, απελευθέρωση ομήρων εντός 72 ωρών, σταδιακή απόσυρση ισραηλινών δυνάμεων από τη Λωρίδα της Γάζας και αφοπλισμό της Χαμάς.

Ανταλλαγές ομήρων και αποσύρσεις

Πηγές ανέφεραν ότι οι ισραηλινοί όμηροι που παραμένουν στη ζωή, εκτιμάται ότι είναι 20 από τους 47, θα αφεθούν μονομιάς, με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση 250 Παλαιστινίων καταδικασμένων σε ισόβια και άλλων 1.700 ατόμων που συνελήφθησαν μετά το ξέσπασμα του πολέμου. Αναφέρθηκε επίσης ότι παρουσιάστηκαν «χάρτες για την απόσυρση» των ισραηλινών στρατευμάτων από τον θύλακο.

Μεσολάβηση και διεθνής παρουσία

Το Κατάρ, που διαδραμάτισε μεσολαβητικό ρόλο, επιβεβαίωσε τη συμφωνία και τους μηχανισμούς εφαρμογής της πρώτης φάσης. Οι διαπραγματεύσεις στο Σαρμ ελ Σέιχ προσέλκυσαν απεσταλμένους, μεταξύ των οποίων και ο πρωθυπουργός του Κατάρ και ο επικεφαλής της τουρκικής υπηρεσίας πληροφοριών, ενώ αναφέρθηκε πρόσκληση του Αιγύπτιου προέδρου Αμπντελ Φάταχ αλ Σίσι προς τον Αμερικανό πρόεδρο να παραβρεθεί στην υπογραφή, εφόσον κλεινόταν συμφωνία.

Πολιτικές δηλώσεις και αντιδράσεις

Ο Νετανιάχου χαρακτήρισε την ημέρα «σπουδαία» για το Ισραήλ, ευχαριστώντας τον Τραμπ και συγκαλώντας το υπουργικό του συμβούλιο για επικύρωση της συμφωνίας. Η Χαμάς ανακοίνωσε ότι η συμφωνία «προβλέπει το τέλος του πολέμου στη Γάζα». Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, ζήτησε τήρηση των όρων, κάλεσε σε μόνιμη κατάπαυση του πυρός και διαβεβαίωσε ότι ο ΟΗΕ είναι έτοιμος να αυξήσει την παροχή βοήθειας και να συμμετάσχει στην ανοικοδόμηση.

Εγγυήσεις και ανοιχτά ζητήματα

Η Χαμάς δήλωσε ότι θέλει εγγυήσεις πως ο πόλεμος «θα τελειώσει μια για πάντα» και ότι δεν εμπιστεύεται το Ισραήλ, ενώ δεν έκανε αναφορά στον αφοπλισμό της, στοιχείο που το αμερικανικό σχέδιο θεωρεί κεντρικό. Από την άλλη πλευρά, ο Νετανιάχου υποστήριζε ότι το ισραηλινό στράτευμα θα παραμείνει σε μεγάλο μέρος της Λωρίδας της Γάζας και θεωρεί απαραίτητο τον αφοπλισμό της Χαμάς.

Ιστορικό και ανθρωπιστικό πλαίσιο

Η έφοδος της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023 είχε ως αποτέλεσμα, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο, τον θάνατο 1.219 ανθρώπων στο Ισραήλ και την απαγωγή 251 ατόμων, 47 από τους οποίους παραμένουν όμηροι, με 25 να έχουν κηρυχθεί νεκροί από τον ισραηλινό στρατό. Από τις ευρείας κλίμακας ισραηλινές επιχειρήσεις έχουν καταμετρηθεί τουλάχιστον 67.183 νεκροί στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Υγείας της κυβέρνησης της Χαμάς. Ο ΟΗΕ έχει κηρύξει κατάσταση λιμού σε τμήματα της Γάζας, ενώ ανεξάρτητοι ερευνητές κατήγγειλαν γενοκτονία, κατηγορίες που απορρίπτει η ισραηλινή κυβέρνηση.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ