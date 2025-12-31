Συνεχίζονται οι έρευνες της Αστυνομίας για τους πυροβολισμούς έξω από σπίτι στο Παραλίμνι (βίντεο, φώτο)

Συνεχίζονται οι έρευνες της Αστυνομίας σχετικά με την υπόθεση των πυροβολισμών που σημειώθηκαν τα ξημερώματα της Τρίτης, 30 Δεκεμβρίου 2025, σε περιοχή στο Παραλίμνι.

Υπενθυμίζεται ότι, χθες, λήφθηκε πληροφορία για ρίψη πυροβολισμών έξω από οικία που σχετίζεται με πρόσωπο του περιβάλλοντος επιχειρηματία, ο οποίος δραστηριοποιείται στην ελεύθερη επαρχία Αμμοχώστου.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, το συμβάν συνέβη τα ξημερώματα της Τρίτης, 30 Δεκεμβρίου 2025, όταν άγνωστοι φέρονται να άνοιξαν πυρ εναντίον κατοικίας στο Παραλίμνι. Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, ο επιχειρηματίας είχε στοχοποιηθεί άλλες δύο φορές στο πρόσφατο παρελθόν, γεγονός που τίθεται υπό αξιολόγηση στο πλαίσιο της διερεύνησης.

Το περασμένο καλοκαίρι, σημειώνεται, σε πολυσύχναστο υποστατικό που συνδέεται με τον ίδιο επιχειρηματία στην Αγία Νάπα, είχε εντοπιστεί χειροβομβίδα, με αποτέλεσμα την εκκένωση του χώρου. Λίγες ημέρες αργότερα, υπήρξε νέα προειδοποίηση για εκρηκτικό μηχανισμό στο ίδιο σημείο, χωρίς ωστόσο να εντοπιστεί οτιδήποτε μετά από έρευνες.