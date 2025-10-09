Οι ηγέτες του πλανήτη χαιρετίζουν την πρώτη συμφωνία Ισραήλ - Χαμάς: «Η ειρήνη φαίνεται εφικτή»

Την ελπίδα ότι θα επέλθει ειρήνη στη Μέση Ανατολή εξέφρασαν την Πέμπτη (9/10) ηγέτες αρκετών χωρών, αφού έγινε γνωστό ότι το Ισραήλ και η Χαμάς κατέληξαν σε συμφωνία για κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, μετά από δύο χρόνια συγκρούσεων και κάλεσαν τις δύο πλευρές να εκπληρώσουν τις δεσμεύσεις τους.

Η Χαμάς θα απελευθερώσει και τους 20 ζωντανούς ομήρους τις επόμενες ημέρες σε αντάλλαγμα για Παλαιστίνιους κρατούμενους, ενώ ο ισραηλινός στρατός θα ξεκινήσει την αποχώρηση από το μεγαλύτερο μέρος της Γάζας.

«Αυτό σημαίνει ότι ΟΛΟΙ οι όμηροι θα απελευθερωθούν πολύ σύντομα και το Ισραήλ θα αποσύρει τα στρατεύματά του σε μια συμφωνημένη γραμμή ως τα πρώτα βήματα προς μια Ισχυρή, Διαρκή και Αιώνια Ειρήνη», έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε από την πλευρά του: «Με τη βοήθεια του Θεού θα τους φέρουμε όλους σπίτι».

Ηνωμένα Έθνη

«Τα Ηνωμένα Έθνη θα υποστηρίξουν την πλήρη εφαρμογή της συμφωνίας και θα κλιμακώσουν την παροχή διαρκούς και βασισμένης σε αρχές ανθρωπιστικής βοήθειας και θα προωθήσουμε τις προσπάθειες ανάκαμψης και ανοικοδόμησης στη Γάζα», δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας των ΗΠΑ Αντόνιο Γκουτέρες σε ανακοίνωσή του.

Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ προέτρεψε όλα τα μέρη «να εκμεταλλευτούν αυτή την ιστορική ευκαιρία για να δημιουργήσουν μια αξιόπιστη πολιτική πορεία προς τον τερματισμό της κατοχής, αναγνωρίζοντας το δικαίωμα αυτοδιάθεσης του παλαιστινιακού λαού και επιτυγχάνοντας μια λύση δύο κρατών που θα επιτρέπει στους Ισραηλινούς και τους Παλαιστίνιους να ζουν με ειρήνη και ασφάλεια», είπε.

Στάρμερ: Η συμφωνία πρέπει να εφαρμοστεί πλήρως

Ο πρωθυπουργός Στάρμερ χαιρέτισε τη συμφωνία εκεχειρίας στη Γάζα μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δήλωσε ότι χαιρετίζει τη συμφωνία για την εφαρμογή της πρώτης φάσης του σχεδίου του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, επισημαίνοντας ότι θα πρέπει να εφαρμοστεί πλήρως χωρίς καθυστέρηση.

«Χαιρετίζω την είδηση ότι επετεύχθη συμφωνία για την εφαρμογή του πρώτου σταδίου του ειρηνευτικού σχεδίου του προέδρου Τραμπ για τη Γάζα», ανέφερε ο Στάρμερ σε ανακοίνωσή του.

«Αυτή η συμφωνία πρέπει τώρα να εφαρμοστεί πλήρως, χωρίς καθυστέρηση και να συνοδευτεί από την άμεση άρση όλων των περιορισμών στη ζωτικής σημασίας ανθρωπιστική βοήθεια για τη Γάζα», πρόσθεσε.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός δήλωσε ότι αυτή είναι μια στιγμή ανακούφισης κυρίως για τους ομήρους, τις οικογένειές τους και τον άμαχο πληθυσμό στη Γάζα, ενώ ευχαρίστησε τις ΗΠΑ, την Αίγυπτο, το Κατάρ και την Τουρκία για τις 'άοκνες' διπλωματικές τους προσπάθειες.

«Καλούμε όλες τις πλευρές να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους, να τερματίσουν τον πόλεμο και να χτίσουν τα θεμέλια για ένα δίκιο και διαρκές τέλος στις συγκρούσεις και για έναν βιώσιμο δρόμο προς μια μακροπρόθεσμη ειρήνη», τόνισε.

«Η Βρετανία θα στηρίξει αυτά τα κρίσιμης σημασίας πρώτα βήματα και το επόμενο στάδιο των συνομιλιών προκειμένου να διασφαλιστεί η πλήρης εφαρμογή του ειρηνευτικού σχεδίου», κατέληξε ο Στάρμερ.

Καναδάς

«Είμαι ανακουφισμένος που οι όμηροι σύντομα θα επανενωθούν με τις οικογένειές τους», έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ.

«Μετά από χρόνια έντονων δεινών, η ειρήνη φαίνεται επιτέλους εφικτή», είπε. «Ο Καναδάς καλεί όλα τα μέρη να εφαρμόσουν γρήγορα όλους τους συμφωνημένους όρους και να εργαστούν για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη».

Ο Κάρνεϊ, όπως και αρκετοί άλλοι ηγέτες, επαίνεσε το Κατάρ, την Αίγυπτο και την Τουρκία για τον ρόλο τους στις διαπραγματεύσεις.

Αργεντινή

«Θέλω να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία για να πω ότι θα υπογράψω την υποψηφιότητα του Ντόναλντ Τραμπ για το Νόμπελ Ειρήνης, σε αναγνώριση της εξαιρετικής του συμβολής στη διεθνή ειρήνη», έγραψε ο πρόεδρος της Αργεντινής Χαβιέ Μιλέι στο X.

«Οποιοσδήποτε άλλος ηγέτης με παρόμοια επιτεύγματα θα το είχε λάβει εδώ και πολύ καιρό», έγραψε ο φιλελεύθερος ηγέτης και σύμμαχος του Τραμπ.

Μαλαισία

«Αυτή η εξέλιξη προσφέρει μια αίσθηση ελπίδας μετά από μήνες αβάσταχτης ταλαιπωρίας και καταστροφής», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο πρωθυπουργός της Μαλαισίας, Ανουάρ Ιμπραήμ.

Κάλεσε όλα τα μέρη να εκμεταλλευτούν την ευκαιρία για να προχωρήσουν προς μια συνολική και διαρκή ειρήνη.

Ιαπωνία

«Η Ιαπωνία χαιρετίζει την επίτευξη συμφωνίας για την «πρώτη φάση» μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργικού Συμβουλίου, Γιοσιμάσα Χαγιάσι. «Αυτή η συμφωνία αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς την αποκλιμάκωση της κατάστασης και την επίτευξη της λύσης των δύο κρατών», είπε.

Εξήρε επίσης τις ΗΠΑ, το Κατάρ, την Αίγυπτο, την Τουρκία και άλλες χώρες που μεσολαβούν για την «αδιάκοπη προσπάθειά» τους και ζήτησε «ειλικρινή και σταθερή εφαρμογή» από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.

Ο Χαγιάσι υποσχέθηκε την υποστήριξη και τη συμβολή του Τόκιο στη βελτίωση των ανθρωπιστικών συνθηκών και την ανοικοδόμηση της Γάζας.

Αυστραλία

Ο Αυστραλός πρωθυπουργός, Άντονι Αλμπανέζε, χαρακτήρισε τη συμφωνία ως «ακτίνα φωτός». Η ανακοίνωση έφερε «ελπίδα ότι μετά από οκτώ δεκαετίες συγκρούσεων και τρομοκρατίας, μπορούμε να σπάσουμε αυτόν τον κύκλο βίας και να χτίσουμε κάτι καλύτερο», είπε.

«Σήμερα ο κόσμος έχει λόγους για πραγματική ελπίδα», πρόσθεσε ο Αυστραλός ηγέτης.

Νέα Ζηλανδία

«Τα τελευταία δύο χρόνια, τόσο οι Ισραηλινοί όσο και οι Παλαιστίνιοι έχουν υποφέρει πάρα πολύ», δήλωσε την Πέμπτη ο υπουργός Εξωτερικών της Νέας Ζηλανδίας, Γουίνστον Πίτερς. «Σήμερα είναι ένα θετικό πρώτο βήμα για να τερματιστεί αυτό το μαρτύριο».

Ο Πίτερς προέτρεψε τη Χαμάς και το Ισραήλ να εκπληρώσουν τα μέρη της συμφωνίας που τους αναλογούν.

«Αυτό είναι ένα ουσιαστικό πρώτο βήμα προς την επίτευξη διαρκούς ειρήνης», δήλωσε ο Πίτερς. «Προτρέπουμε το Ισραήλ και τη Χαμάς να συνεχίσουν να εργάζονται για μια ολοκληρωμένη επίλυση».

Ιταλία

«Η Ιταλία είναι έτοιμη να κάνει το καθήκον της για την ενίσχυση της εκεχειρίας στη Γάζα και να στείλει στρατεύματα για να βοηθήσουν εάν χρειαστούν ειρηνευτικές δυνάμεις», δήλωσε ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών, Λουίτζι Ντι Μάιο.

