Γιατί οι Γάλλοι βλέπουν πλέον ως «εχθρό» τον Μακρόν

Μόνο το 14% των Γάλλων εμπιστεύονται πλέον τον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η χώρα, σύμφωνα με το πολιτικό βαρόμετρο Elabe για την εφημερίδα «Les Echos».

Η δημοτικότητα του Γάλλου προέδρου καταγράφει πτώση τριών μονάδων σε έναν μήνα, γράφει η γαλλική οικονομική εφημερίδα και προσθέτει: «Πρόκειται για μια ιλιγγιώδη υποχώρηση κατά επτά μονάδες σε δύο μήνες και 13 από τον Μάρτιο του 2025» και είναι το χαμηλότερο επίπεδο που έχει μετρηθεί από τη δημιουργία του βαρομέτρου.

Η Les Echos σημειώνει μάλιστα ότι ο Μακρόν «έσπασε το δικό του ρεκόρ αντιδημοτικότητας και το ταπεινωτικό για αυτόν είναι ότι ισοφάρισε επίσης το αρνητικό ρεκόρ του Φρανσουά Ολάντ, το οποίο ο πρώην σοσιαλιστής πρόεδρος είχε καταγράψει τον Νοέμβριο του 2016.

«Κρίση εχθρότητας»

«Δεν είναι πλέον κρίση αντιδημοτικότητας, είναι πλέον κρίση εχθρότητας», αναλύει ο Μπερνάρ Σαναρέ, πρόεδρος του Elabe: Το 82% των Γάλλων δηλώνουν ότι δεν εμπιστεύονται τον Μακρόν, συμπεριλαμβανομένου του 59% που λέει «καθόλου». Ένα ποσοστό που έχει αυξηθεί κατά 11 μονάδες σε έναν μήνα.

Το προηγούμενο αρνητικό ρεκόρ δημοτικότητας του Μακρόν είχε σημειωθεί τον Νοέμβριο του 2018, εν μέσω της κρίσης των «κίτρινων γιλέκων», με 51%.

Ένας εξαιρετικά ανησυχητικός παράγοντας για τον Μακρόν είναι ότι συνεχίζει να χάνει έδαφος μεταξύ των ψηφοφόρων που τον είχαν στηρίξει στον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών, το 2022 : μόνο το 38% των ψηφοφόρων του στον πρώτο γύρο του 2022 εξακολουθούν να τον εμπιστεύονται και μόλις το 28%, αυτών στον δεύτερο γύρο.

«Περιφρόνηση και διάλυση»

Τρεις κύριες επικρίσεις αναδείχθηκαν έντονα από τις απαντήσεις των ερωτηθέντων στη δημοσκόπηση αυτόν τον μήνα.

«Η ιδέα της περιφρόνησης εμφανίζεται συχνά», τονίζει ο επικεφαλής του ινστιτούτου Elabe. Τον επικρίνουν επίσης για την προτεραιότητά του στις διεθνείς υποθέσεις, βρίσκοντάς τον «απόντα» από την εθνική σκηνή.

Τέλος, οι ερωτηθέντες τον κατηγορούν για το αδιέξοδο και την αστάθεια. «Με τον Μακρόν έχει επικρατήσει χάος και διάλυση», απαντούν οι περισσότεροι Γάλλοι, εκτιμώντας ότι «η χώρα βρίσκεται σε στασιμότητα εδώ και αρκετούς μήνες».

Με ποσοστό αποδοχής 14%, «δεν υπάρχουν πολλές προσδοκίες από τον Μακρόν», επισημαίνει ο Μπερνάρ Σαναρέ, τονίζοντας ότι «αυτό αποδυναμώνει σημαντικά τη μελλοντική του φωνή».

Το αναπόφευκτο τέλος του «Μακρονισμού»

Τα στοιχεία αυτά δείχνουν πλέον ότι ο «Μακρονισμός» έχει φτάσει στο τέλος του. «Ο Γάλλος πρόεδρος έχει γίνει ένας μοναχικός άνθρωπος», λένε στη Ναυτεμπορική δημοσιογράφοι στο Παρίσι. « Για να το δείξουν αυτό, τα γαλλικά τηλεοπτικά δίκτυα δεν δίστασαν να προβάλουν επανειλημμένα τον πρόεδρο, μετά από μια επίσκεψη στο Πάνθεον, να περπατά μόνος στις όχθες του Σηκουάνα, συνοδευόμενος μόνο από έναν σωματοφύλακα και δύο μέλη του προσωπικού σε αρκετή απόσταση.

Ο Μακρόν όσο και αν προσπαθεί να βρει διέξοδο για να αποφύγει την προσφυγή στις κάλπες, «κατηγορείται από όλες τις πλευρές ως αποκλειστικά υπεύθυνος για την περίπλοκη πολιτική κατάσταση», τονίζουν οι ίδιες πηγές. «Degage»-Φύγε

Στα χείλη των περισσότερων Γάλλων πλέον το σύνθημα είναι «degage» (Φύγε),όταν αναφέρονται στον Μακρόν.

Το σύνθημα θυμίζει την …Αραβική Άνοιξη και έχει χρησιμοποιηθεί στις τελευταίες διαδηλώσεις με στόχο την παραίτηση του Μακρόν. «Προηγουμένως, οι διαδηλωτές απλώς χλεύαζαν τον αυταρχικό «Μονάρχη Εμμανουήλ Α΄», αλλά τώρα τον καταγγέλλουν ως «πρόβλημα και εμπόδιο», λένε Γάλλοι δημοσιογράφοι.

Ο Μακρόν επιμένει πάντως πώς να απορρίπτει ένα τέτοιο αίτημα, δηλώνοντας πώς θα παραμείνει στο αξίωμα μέχρι το τέλος της κανονικής του θητείας την άνοιξη του 2027, «ό,τι και να συμβεί».

Από την κυβερνητική στην συστημική κρίση

Πώς είναι δυνατόν μια χώρα όπως η Γαλλία, με ένα δημοκρατικό σύστημα που λειτουργεί εδώ και δεκαετίες, να έχει βυθιστεί στο πολιτικό χάος, είναι το ερώτημα που θέσαμε σε Γάλλους συναδέλφους, στο Παρίσι.

«Εσάς μπορεί να σας εκπλήσσει αυτή η κατάσταση, αλλά στη χώρα μας η έκπληξη είναι πολύ μικρότερη. Εδώ και ένα χρόνο, από τότε που κανένα πολιτικό στρατόπεδο δεν εξασφάλισε κυβερνητική πλειοψηφία στις τελευταίες εκλογές και, ως εκ τούτου, μια νόμιμη αξίωση στην κυβερνητική εξουσία, το αδιέξοδο βαθαίνει όλο και περισσότερο», εξηγούν. Υπενθυμίζουν ότι «τρεις πρωθυπουργοί -Μισέλ Μπαρνιέ, Φρανσουά Μπαϊρού και τώρα ο Σεμπαστιάν Λεκορνί, διαδέχτηκαν ο ένας τον άλλον χωρίς καν να εδραιώσουν την εξουσία τους ή να αντιμετωπίσουν τα πιεστικά προβλήματα της χώρας. Όλες οι κυβερνήσεις που επέλεξε ο Μακρόν ήταν αποδυναμωμένες.

Η Πέμπτη Δημοκρατία του στρατηγού Ντε Γκωλ, άλλωστε δεν είχε σχεδιαστεί για αυτόν το πολιτικό σκηνικό, στο οποίο αντιπαρατίθενται τρία εξίσου ισχυρά στρατόπεδα Όταν, σε μια παρόμοια κρίση το 1958, ο Σαρλ ντε Γκωλ ανακλήθηκε στην εξουσία ως σωτήρας του έθνους, συνέταξε ένα ειδικά σχεδιασμένο σύνταγμα για να εδραιώσει τη θέση του έναντι των πολιτικών κομμάτων. Το εκλογικό πλειοψηφικό σύστημα είχε ως στόχο να δώσει στην κυβέρνηση μια ισχυρή και υπάκουη κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Ο Πρόεδρος, που εκλέγεται άμεσα από τον λαό, ήταν απρόσβλητος από όλες τις αμφισβητήσεις της νομιμότητάς του χάρη στις εκτεταμένες εξουσίες του. Αυτό παρέμεινε στην πραγματικότητα – μέχρι την εκλογή του Προέδρου Μακρόν.

Τεχνητό κατασκεύασμα

Ο «Μακρονισμός» ήταν ένα τεχνητό κατασκεύασμα χωρίς καμία ιδεολογική βάση. «Η αρχική προεκλογική πλατφόρμα του Μακρόν εξακολουθούσε να έχει απήχηση το 2017, επειδή, αντί για τις συνήθεις διαμάχες της άκρας αριστεράς και της άκρας δεξιάς, ο Μακρόν έκανε λόγο για το «ακραίο κέντρο», εξηγούν δημοσιογραφικές πηγές. Πολλοί πολίτες που ήταν απογοητευμένοι από τα κατεστημένα κόμματα μπορούσαν να ταυτιστούν με το σύνθημα αυτό και ο Μακρόν το εξέλαβε ως έγκριση για ένα ολοένα και πιο αυταρχικό στυλ διακυβέρνησης.

Καθώς οι εσωτερικές συγκρούσεις μεγάλωναν, ο Μακρόν γλίστρησε όμως όλο και περισσότερο προς τα δεξιά. Η αύξηση των ηλικιακών ορίων συνταξιοδότησης από τα 62 στα 64 χρόνια, το 2023 πυροδότησε μια τεράστια κοινωνική αντίδραση, που εξακολουθεί να προκαλεί αναταραχή στο πολιτικό σκηνικό.

«Τώρα ο Μακρόν προσπαθεί να κερδίσει απλά, περισσότερο χρόνο, υποσχόμενος κάποιες παραχωρήσεις –ακόμη και την προσωρινή «αναστολή» της μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού συστήματος για να πείσει τους Σοσιαλιστές και τους Πράσινους να υποχωρήσουν», τονίζουν οι ίδιες πηγές, αλλά προσθέτουν: «Το κλίμα δεν αλλάζει πλέον με τίποτα».

Πηγή: naftemporiki.gr