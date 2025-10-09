Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κόσμος

Απίστευτη ατάκα από Κριστίν Λαγκάρντ: «Πρέπει να είσαι λίγο τρελός» για να θέλεις να γίνεις Πρόεδρος στη Γαλλία

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

«Είναι μία τρομερή δουλειά για την οποία πρέπει κατά κάποιο τρόπο να έχεις προετοιμαστεί», δήλωσε η Πρόεδρος της Ευρωπαΐκής Κεντρικής Τράπεζας

Η Πρόεδρος της Ευρωπαΐκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ δήλωσε πως δεν θα ήθελε, μετά τη λήξη της θητείας της στην Φρανκφούρτη τον Οκτώβριο του 2027, να γίνει πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας, σημειώνονας παράλληλα ότι είναι μια εξαντλητική δουλειά «που θα πρέπει να είσαι λίγο τρελός για να θέλεις να την κάνεις».

«Είναι μία τρομερή δουλειά για την οποία πρέπει κατά κάποιο τρόπο να έχεις προετοιμαστεί και δε νομίζω πως είναι πραγματικά η περίπτωση μου» δήλωσε η Λαγκάρντ, ερωτηθείσα σε podcast του Collège Leaders in Finance.

Συνεχίζοντας η Λαγκάρντ, την οποία δημοσιεύματα έχουν εμφανίσει ως υποψήφια Πρόεδρο της Γαλλίας, είπε πως «αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θέλω να υπηρετήσω την χώρα μου αλλά νομίζω πως η προεδρία της Δημοκρατίας είναι μία εξαντλητική δουλειά που θα πρέπει να είσαι λιγο τρελός για να θέλεις να την κάνεις».

ΚΥΠΕ

Tags

ΕΙΔΗΣΕΙΣΓΑΛΛΙΑΚΡΙΣΤΙΝ ΛΑΓΚΑΡΝΤ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα