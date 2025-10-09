Τελεσίγραφο 24 ωρών από Χριστοφίδη στον Χασαπόπουλο: «Παρέλαβε σήμερα επιστολή από τον δικηγόρο μου»

Συνεχίζεται ο χαμός που ξέσπασε στο κόμμα του Οδυσσέα Μιχαηλίδη το «ΑΛΜΑ», με αφορμή τις πρόσφατες τοποθετήσεις του Ανδρέα Χασαπόπουλου, άλλοτε στενού φίλου και συνεργάτη του τέως Γενικού Ελεγκτή.

Στο επίκεντρο αυτή τη φορά βρέθηκε ο πρώην πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, Κωνσταντίνος Χριστοφίδης, ο οποίος μέσω δημόσιας ανάρτησής του στη πλατφόρμα Χ, έκανε γνωστό ότι απέστειλε επιστολή μέσω δικηγόρου προς τον κ. Χασαπόπουλο, ζητώντας «να ανακαλέσει, εντός προθεσμίας 24 ωρών, τις ψευδείς, συκοφαντικές και δυσφημιστικές δηλώσεις που έχει προβεί σε βάρος μου».

Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο κ. Χριστοφίδης, ο Ανδρέας Χασαπόπουλος παρέλαβε σήμερα την επιστολή από τον δικηγόρο του, με την οποία του δίνεται προθεσμία 24 ωρών για να ανακαλέσει όσα –όπως υποστηρίζει– ψευδώς και δυσφημιστικά ειπώθηκαν εις βάρος του.

Στην ίδια επιστολή, σύμφωνα με τον πρώην πρύτανη, καλείται ο κ. Χασαπόπουλος να προβεί σε δημόσια και χωρίς όρους απολογία μέσα στο ίδιο χρονικό διάστημα, είτε από τη στιγμή της λήψης είτε από την επίδοση της επιστολής.

Ο κ. Χριστοφίδης προειδοποιεί παράλληλα ότι, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, θα κινηθούν άμεσα οι προβλεπόμενες νομικές διαδικασίες, όχι μόνο εναντίον του κ. Χασαπόπουλου αλλά και, όπως χαρακτηριστικά σημειώνει, «εναντίον όλων και καθενός των υπευθύνων».