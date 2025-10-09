Δώστε το Νόμπελ Ειρήνης στον Τραμπ, προτρέπει ο Νετανιάχου

Ο επίσημος αγγλόγλωσσος λογαριασμός του Γραφείου του Πρωθυπουργού Νετανιάχου στο «X» δημοσίευσε ένα tweet που υποστηρίζει τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, γράφοντας «Δώστε στον Πρόεδρο Τραμπ το Νόμπελ Ειρήνης – το αξίζει!»

Η ανάρτηση περιλάμβανε μια εικόνα που έδειχνε τον Νετανιάχου να τοποθετεί ένα κολιέ με το βραβείο στον Τραμπ, με τις λέξεις «Ειρήνη μέσω δύναμης» να εμφανίζονται πίσω τους.

Σε μια άλλη εξέλιξη, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ ΓκίντεοΝ Σαάρ διαβεβαίωσε σε δηλώσεις του ότι «δεν έχουμε καμία πρόθεση να ξαναρχίσουμε τον πόλεμο».

«Ελπίζουμε ότι όλα τα μέρη του σχεδίου θα εφαρμοστούν», πρόσθεσε, τονίζοντας ότι η Χαμάς δεσμεύτηκε να επιστρέψει όλους τους ομήρους της συμφωνίας, τόσο τους ζωντανούς όσο και τους νεκρούς.

Σύμφωνα με τον Σαάρ, «ο Πρόεδρος Τραμπ δέχτηκε την απάντηση της Χαμάς και δημιούργησε μια ευκαιρία, λέγοντας ότι αυτό είναι θετικό, ας το κάνουμε να λειτουργήσει».

ΚΥΠΕ