Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κόσμος

Δώστε το Νόμπελ Ειρήνης στον Τραμπ, προτρέπει ο Νετανιάχου

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Σε μια άλλη εξέλιξη, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ ΓκίντεοΝ Σαάρ διαβεβαίωσε σε δηλώσεις του ότι «δεν έχουμε καμία πρόθεση να ξαναρχίσουμε τον πόλεμο».

Ο επίσημος αγγλόγλωσσος λογαριασμός του Γραφείου του Πρωθυπουργού Νετανιάχου στο «X» δημοσίευσε ένα tweet που υποστηρίζει τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, γράφοντας «Δώστε στον Πρόεδρο Τραμπ το Νόμπελ Ειρήνης – το αξίζει!»

Η ανάρτηση περιλάμβανε μια εικόνα που έδειχνε τον Νετανιάχου να τοποθετεί ένα κολιέ με το βραβείο στον Τραμπ, με τις λέξεις «Ειρήνη μέσω δύναμης» να εμφανίζονται πίσω τους.

Σε μια άλλη εξέλιξη, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ ΓκίντεοΝ Σαάρ διαβεβαίωσε σε δηλώσεις του ότι «δεν έχουμε καμία πρόθεση να ξαναρχίσουμε τον πόλεμο». 

«Ελπίζουμε ότι όλα τα μέρη του σχεδίου θα εφαρμοστούν», πρόσθεσε, τονίζοντας ότι η Χαμάς δεσμεύτηκε να επιστρέψει όλους τους ομήρους της συμφωνίας, τόσο τους ζωντανούς όσο και τους νεκρούς.

Σύμφωνα με τον Σαάρ, «ο Πρόεδρος Τραμπ δέχτηκε την απάντηση της Χαμάς και δημιούργησε μια ευκαιρία, λέγοντας ότι αυτό είναι θετικό, ας το κάνουμε να λειτουργήσει».

ΚΥΠΕ

Tags

ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠΒΕΝΙΑΜΙΝ ΝΕΤΑΝΙΑΧΟΥΣΧΕΔΙΟ ΤΡΑΜΠ ΓΑΖΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα