Η Emirates κερδίζει το βραβείο ULTRAs «Καλύτερη Aεροπορική Εταιρεία στον Κόσμο» για 8η συνεχόμενη χρονιά

Η Emirates ψηφίστηκε ως η «Καλύτερη Αεροπορική Εταιρεία στον Κόσμο» για 8η συνεχόμενη χρονιά, στα διακεκριμένα βραβεία ταξιδιών ULTRAs που πραγματοποιήθηκαν στο Ντουμπάι στις 17 Νοεμβρίου. Με βάση τις ψήφους ενός παγκόσμιου δικτύου 1,2 εκατομμυρίων ταξιδιωτών της Ultratravel, η Emirates κέρδισε εξίσου το βραβείο «Αεροπορική Εταιρεία με την Καλύτερη Premium Economy Class», καθώς και το διάσημο «Βραβείο Συνολικής Προσφοράς στην Παγκόσμια Αεροπορία», το οποίο απονεμήθηκε στον Sir Tim Clark.

Ο Sir Tim Clark, Πρόεδρος της Emirates Airline, δήλωσε:

«Είναι τιμή μας να γιορτάζουμε την όγδοη χρονιά μας ως «Καλύτερη αεροπορική Εταιρεία στον Κόσμο» στα βραβεία ULTRAs και ευχαριστούμε όλους τους ταξιδιώτες που μας ψήφισαν. Στην Emirates, θέλουμε κάθε πελάτης να «πετάει καλύτερα» και γι' αυτό δεν σταματάμε ποτέ να επενδύουμε στην συνολική εμπειρία Emirates, ώστε να προσφέρουμε το καλύτερο στις διεθνείς αεροπορικές μεταφορές. Είτε πρόκειται για την επέκταση του δικτύου μας σε όλο τον κόσμο, την αναβάθμιση των αεροσκαφών μας μέσω ενός προγράμματος ανακαίνισης πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων, την εισαγωγή νέας εκπαίδευσης φιλοξενίας για το πλήρωμα καμπίνας ή την εισαγωγή καινοτόμων τεχνολογιών για την διευκόλυνση των απρόσκοπτων ταξιδιών, συνεχίζουμε να αναβαθμίζουμε τα δικά μας πρότυπα κάθε χρόνο».

Η Emirates κερδίζει το βραβείο «Καλύτερη Αεροπορική Εταιρεία στον Κόσμο»

Η Emirates τιμήθηκε ως η καλύτερη αεροπορική εταιρεία στον κόσμο λόγω της εξαιρετικής εμπειρίας που προσφέρει στους πελάτες της, καθώς και για το παγκόσμιο δίκτυο της με σύνδεση σε περισσότερους από 150 προορισμούς. Επιπλέον, το εν λόγω βραβείο, τίμησε και τον στόλο της Emirates, αποτελούμενο από αεροσκάφη Airbus A380, A350 και Boeing 777 που προσφέρουν απαράμιλλη άνεση, αξιοπιστία και συνδεσιμότητα.

Η Emirates είναι γνωστή για την παγκόσμιας κλάσης εμπειρία πτήσης που προσφέρει, που περιλαμβάνει γκουρμέ κουζίνα με τοπικές επιρροές, βραβευμένη ψυχαγωγία με μια σειρά από 6.500 κανάλια στο ice καθώς επίσης, και πολυτελείς καμπίνες premium με ιδιωτικές σουίτες, σαλόνια και ντους σπα. Η δέσμευση της Emirates για καινοτομία επεκτείνεται επίσης στις εγκαταστάσεις των αεροδρομίων, τα ελίτ σαλόνια, τις υπηρεσίες μεταφοράς με σοφέρ, όπως και σε καινοτόμες ψηφιακές λύσεις, αφοσίωση σε πρωτοβουλίες βιωσιμότητας και σημαντικές επενδύσεις στην εκπαίδευση του παγκοσμίου κλάσης πληρώματος καμπίνας.

Η Emirates ως η «Αεροπορική Εταιρεία με την Καλύτερη Premium Economy Class»

Αυτή η διάκριση από το Ultratravel τιμά την πιο πρόσφατη προσθήκη στην κατηγορία θέσεων της Emirates, η οποία έχει ήδη λάβει άλλες παγκόσμιες διακρίσεις, όπως το βραβείο «Best Premium Economy» από τα AirlineRatings.com - Airline Excellence Awards. Η Emirates είναι η μόνη αεροπορική εταιρεία στην ευρύτερη περιοχή που προσφέρει Premium Economy class, όπου οι πελάτες απολαμβάνουν αποκλειστικά γκισέ check-in στο αεροδρόμιο, πολυτελή δερμάτινα καθίσματα σε κρεμ χρώμα με άνετη απόσταση μεταξύ των καθισμάτων έως 40 ίντσες, υποπόδια για επιπλέον άνεση, πλούσια γεύματα με premium επιλογή κρασιών, ψυχαγωγία κατά τη διάρκεια της πτήσης σε οθόνη 13,3 ιντσών και μια οικεία καμπίνα με αποκλειστική αίσθηση. Πλέον, η Emirates Premium Economy είναι διαθέσιμη και για πελάτες που ταξιδεύουν μεταξύ του Ντουμπάι και 61 πόλεων.

Ο Πρόεδρος της Emirates, Sir Tim Clark, τιμήθηκε με το «Βραβείο Συνολικής Προσφοράς στην Παγκόσμια Αεροπορία»

Σε αναγνώριση της εξαιρετικής συμβολής του στον κλάδο της αεροπορίας, ο Sir Tim Clark, Πρόεδρος της Emirates Airline, τιμήθηκε με το διακεκριμένο βραβείο ULTRAs για το σύνολο του έργου του, σε αναγνώριση της εντυπωσιακής καριέρας του που ξεκίνησε το 1972, συνεχίστηκε με την ένταξή του στην Emirates το 1985 και κορυφώθηκε με την ανάληψη της προεδρίας το 2003. Υπό την ηγεσία του, η Emirates εξελίχθηκε από μια μικρή εταιρεία σε μία από τις μεγαλύτερες διεθνείς αεροπορικές εταιρείες στον κόσμο, γνωστή για την καινοτομία, την φιλόδοξη στρατηγική της, τον στόλο και το παγκόσμιο δίκτυό της. Πρόσφατα, του απονεμήθηκε επίσης, το διάσημο βραβείο «Distinguished Achievement Award» από το Wings Club Foundation.

Περισσότερα βραβεία για την Emirates το 2025

Ακόμη 3 σημαντικά βραβεία έρχονται να προστεθούν στο εντυπωσιακό χαρτοφυλάκιο της Emirates για το 2025. Η Emirates τιμήθηκε με τα βραβεία «Καλύτερη Διεθνής Αεροπορική Εταιρεία», «Καλύτερη Διεθνής Πρώτη Θέση» και «Καλύτερο Διεθνές Αεροδρόμιο» από τα Forbes Travel Guide Verified Air Travel Awards 2025, καθώς της απονεμήθηκε και το βραβείο «Καλύτερη Αεροπορική Εταιρεία Μακρινών Αποστάσεων» στα The Times and The Sunday Times Travel Awards 2025.

Η Emirates έλαβε αρκετές ακόμη διακρίσεις για τις υπηρεσίες πρώτης θέσης που προσφέρει, στον περιφερειακό τελικό των World Travel Awards 2025 – «Κορυφαία Αεροπορική Εταιρεία της Μέσης Ανατολής – Πρώτη θέση» και «Κορυφαία Αίθουσα Αναμονής Αεροδρομίου της Μέσης Ανατολής – Πρώτη θέση».

Νωρίτερα το 2025, η Emirates τιμήθηκε με διάφορα βραβεία, όπως το «Καλύτερη Αεροπορική Εταιρεία Μεγάλων Αποστάσεων» στα βραβεία Telegraph Travel Awards, το «Προτεινόμενο Παγκόσμιο Brand 2025» από την YouGov και σε πολλές κατηγορίες στα βραβεία Business Traveller Middle East Awards, όπως «Καλύτερη Aεροπορική Εταιρεία παγκοσμίως» για 12η συνεχή χρονιά, «Καλύτερη Πρώτη Θέση», «Καλύτερη Premium Economy Class» και «Καλύτερο Airport Lounge στη Μέση Ανατολή».

Επιπλέον, το Emirates Skywards ανακηρύχθηκε «Καλύτερο Παγκόσμιο Πρόγραμμα Πιστότητας Αεροπορικής Εταιρείας» στα International Loyalty Awards 2025 και «Κορυφαίο Πρόγραμμα Επιβράβευσης Αεροπορικής Εταιρείας στη Μέση Ανατολή» στα World Travel Awards.

Σχετικά με τα ULTRAs

Τα βραβεία ULTRAs, τα οποία συγκαταλέγονται μεταξύ των πιο αναγνωρισμένων βραβείων του κλάδου, απονέμονται με βάση τις ψήφους ενός παγκόσμιου δικτύου 1,2 εκατομμυρίων ταξιδιωτών. Οι αναγνώστες του Ultratravel είναι ενεργοί και εύποροι ταξιδιώτες, που θα δαπανήσουν πάνω από 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε διεθνή ταξίδια το 2025.