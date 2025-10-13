Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κόσμος

Η ψυχολογία του πολέμου και τα αόρατα τραύματα των αμάχων (ηχητικό)

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΟΛΟ

Header Image

Η κοινωνιολόγος Δήμητρα Τσίτση και ο πρόεδρος του Συνδέσμου Αιχμαλώτων Πολέμου Βάσος Χρίστου μιλούν στον «Π» για το πώς ο πόλεμος διαλύει τον κοινωνικό ιστό και μεταδίδει τραύματα από γενιά σε γενιά.

Στο πως ο πόλεμος διαλύει τον κοινωνικό ιστό, μεταδίδει τραύματα από γενιά σε γενιά και τα στα όσα αφήνει πίσω του ανθρώπους που μαθαίνουν να ζουν με τον φόβο, ακόμη κι όταν επιστρέφει η ειρήνη, αναφέρθηκε η κοινωνιολόγος και εγκληματολόγος Δήμητρα Τσίτση.

Μιλώντας στο ραδιόφωνο του «Π» και στην εκπομπή «Δεύτερη Ματιά» με αφορμή τις παραδόσεις των ομήρων που κρατούνταν στην Γάζα, η κ. Τίτση σημείωσε ότι «Ένας πόλεμος αφήνει πάντα τρομερά κατάλοιπα: ψυχολογικά, κοινωνικά, ψυχιατρικά. Δεν αφορά μόνο τους αιχμαλώτους και τις οικογένειές τους, αλλά ολόκληρη την κοινωνία»

Η ίδια τόνισε ότι «ο πόλεμος αποσυνθέτει πλήρως τον κοινωνικό ιστό». Οι οικογένειες, οι συγγενικές σχέσεις, οι φιλίες διαλύονται, ενώ η καθημερινότητα κυριαρχείται από τον αγώνα της επιβίωσης. «Οι άνθρωποι ξυπνούν κάθε μέρα με σειρήνες, χωρίς να ξέρουν αν θα ζήσουν οι ίδιοι ή τα παιδιά τους. Αυτό δεν σβήνει με την υπογραφή μιας εκεχειρίας», είπε χαρακτηριστικά.

Η κοινωνιολόγος εξήγησε ότι πίσω από κάθε ατομική ιστορία κρύβεται μια πολιτική διάσταση, «όσο κι αν κάποιοι προσπαθούν να την αποκρύψουν». Ο πόλεμος, είπε, δημιουργεί «μια γενιά τραυματισμένων υποκειμένων» που κουβαλούν τη συλλογική μνήμη της βίας.

Ανέφερε ότι, αυτό το φαινόμενο το περιγράφει η κοινωνιολογία ως μεταβίβαση τραύματος:

«Η μία γενιά μεταδίδει στην επόμενη την αίσθηση της αδικίας και της σύγκρουσης. Ακόμα και χρόνια αργότερα, το τραύμα μένει ζωντανό μέσα στο κοινωνικό σώμα».

Ακούστε ολόκληρο το ηχητικό: 

«Μόνο εμείς που ζήσαμε αυτά τα γεγονότα μπορούμε να καταλάβουμε ο ένας τον άλλο»

«Για μας οι μνήμες δεν ξυπνούν. Αυτές τις μνήμες τις ζούμε καθημερινά», ανέφερε στην «Δεύτερη Ματιά» ο πρόεδρος του Συνδέσμου Αιχμαλώτων Πολέμου, Βάσος Χρίστου, σχολιάζοντας τις εικόνες που μεταδίδονται από τη Γάζα με τις παραδόσεις των ομήρων.

«Μόνο εμείς που ζήσαμε αυτά τα γεγονότα μπορούμε να καταλάβουμε ο ένας τον άλλο. Δυστυχώς, κανένας άλλος δεν μας καταλαβαίνει», σημείωσε.

Πενήντα ένα χρόνια μετά τον «προδομένο πόλεμο» του 1974, όπως τον αποκαλεί, οι μνήμες της αιχμαλωσίας παραμένουν ζωντανές και επώδυνες:

«Ο πόλεμος είναι σκληρός, αλλά η πιο φρικτή εμπειρία είναι να πιαστείς αιχμάλωτος στα χέρια του αντιπάλου».

Αναφερόμενος στους ομήρους του πολέμου Ισραήλ–Χαμάς, ο κ. Χρίστου είπε πως, σε σύγκριση με την κυπριακή εμπειρία, «εκεί η αιχμαλωσία ήταν μακροχρόνια, δύο χρόνια, ενώ σε εμάς η μεγαλύτερη διάρκεια ήταν δύο ή τρεις μήνες». Ωστόσο, πρόσθεσε, «αιχμαλωσία σημαίνει αιχμαλωσία, δεν ξεπερνιέται ποτέ».

Ακούστε ολόκληρο το ηχητικό: 

 

 

 

 

Tags

ΙΣΡΑΗΛΔΙΕΘΝΗΛΩΡΙΔΑ ΤΗΣ ΓΑΖΑΣΓΑΖΑΑΙΧΜΑΛΩΤΟΙ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα