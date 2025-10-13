Ποια είναι η δισεκατομμυριούχος Μίριαμ Άντελσον, την οποία επαίνεσε ο Τραμπ στην ομιλία του στην Κνέσετ

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στην Κνεσέτ του Ισραήλ, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ επαίνεσε μια γυναίκα που βρισκόταν στο ακροατήριο, ονόματι Μίριαμ Άντελσον.

Η 80χρονη Άντελσον είναι Αμερικανοϊσραηλινή ιατρός και μία από τις πιο γνωστές επιχειρηματικές προσωπικότητες και πολιτικές δωρήτριες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θεωρείται μία από τις πλουσιότερες γυναίκες στον κόσμο.

Σπούδασε ιατρική στο Πανεπιστήμιο του Τελ Αβίβ, με ειδίκευση στη νευρολογία, και εργάστηκε ως γιατρός στο Ιατρικό Κέντρο της Χερζίλιγια στο Ισραήλ, προτού μετακινηθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες.

🚨📰 BREAKING NEWS



In a speech to the Israeli Knesset, Trump reveals he asked Miriam Adelson if she loved America or Israel more. She refused to answer. Miriam is an American billionaire casino magnate. She and her late husband have donated $1.1B to republicans over the years. pic.twitter.com/umGHZnarSz — Anthony 🇺🇸 (@AnthonyReprint) October 13, 2025

Αργότερα, μαζί με τον σύζυγό της, ίδρυσε τα Κέντρα Θεραπείας Εξαρτήσεων Άντελσον σε Λας Βέγκας και Τελ Αβίβ, που συγκαταλέγονται στα πιο γνωστά ιατρικά ιδρύματα στον τομέα αυτό.

Η Μίριαμ είναι χήρα του δισεκατομμυριούχου Σέλντον Άντελσον, ιδιοκτήτη του ξενοδοχειακού κολοσσού Las Vegas Sands, ο οποίος απεβίωσε το 2021.

Μετά τον θάνατό του, έγινε η μεγαλύτερη μέτοχος της εταιρείας, γεγονός που την κατέστησε μία από τις πλουσιότερες γυναίκες παγκοσμίως, με περιουσία που εκτιμάται μεταξύ 30 και 35 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Είναι από τις σημαντικότερες υποστηρίκτριες του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος των ΗΠΑ, έχοντας προσφέρει εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια στον πρώην πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και στις προεκλογικές του εκστρατείες.

Θεωρείται μία από τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες στις σχέσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ισραήλ.

Το 2018 τιμήθηκε από τον πρόεδρο της χώρας της, σε αναγνώριση της στήριξής της προς το κράτος του Ισραήλ.

Πηγή: protothema.gr