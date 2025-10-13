Σλοβακία: Τουλάχιστον 66 οι τραυματίες από τη σύγκρουση δύο τρένων

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κόσμος

Ποια είναι η δισεκατομμυριούχος Μίριαμ Άντελσον, την οποία επαίνεσε ο Τραμπ στην ομιλία του στην Κνέσετ

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Η Μίριαμ, χήρα του δισεκατομμυριούχου Σέλντον Άντελσον, είναι γιατρός και μια από τις σημαντικότερες δωρήτριες του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος των ΗΠΑ - Θεωρείται πως έχει συμβάλει καθοριστικά στις σχέσεις ΗΠΑ - Ισραήλ

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στην Κνεσέτ του Ισραήλ, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ επαίνεσε μια γυναίκα που βρισκόταν στο ακροατήριο, ονόματι Μίριαμ Άντελσον.

Η 80χρονη Άντελσον είναι Αμερικανοϊσραηλινή ιατρός και μία από τις πιο γνωστές επιχειρηματικές προσωπικότητες και πολιτικές δωρήτριες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θεωρείται μία από τις πλουσιότερες γυναίκες στον κόσμο.

Σπούδασε ιατρική στο Πανεπιστήμιο του Τελ Αβίβ, με ειδίκευση στη νευρολογία, και εργάστηκε ως γιατρός στο Ιατρικό Κέντρο της Χερζίλιγια στο Ισραήλ, προτού μετακινηθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Αργότερα, μαζί με τον σύζυγό της, ίδρυσε τα Κέντρα Θεραπείας Εξαρτήσεων Άντελσον σε Λας Βέγκας και Τελ Αβίβ, που συγκαταλέγονται στα πιο γνωστά ιατρικά ιδρύματα στον τομέα αυτό.

Η Μίριαμ είναι χήρα του δισεκατομμυριούχου Σέλντον Άντελσον, ιδιοκτήτη του ξενοδοχειακού κολοσσού Las Vegas Sands, ο οποίος απεβίωσε το 2021.

Μετά τον θάνατό του, έγινε η μεγαλύτερη μέτοχος της εταιρείας, γεγονός που την κατέστησε μία από τις πλουσιότερες γυναίκες παγκοσμίως, με περιουσία που εκτιμάται μεταξύ 30 και 35 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Είναι από τις σημαντικότερες υποστηρίκτριες του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος των ΗΠΑ, έχοντας προσφέρει εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια στον πρώην πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και στις προεκλογικές του εκστρατείες.

Θεωρείται μία από τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες στις σχέσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ισραήλ.

Το 2018 τιμήθηκε από τον πρόεδρο της χώρας της, σε αναγνώριση της στήριξής της προς το κράτος του Ισραήλ.

Πηγή: protothema.gr

Tags

ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠΙΣΡΑΗΛΗΠΑεκατομμύριαΟΜΙΛΙΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα