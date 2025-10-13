Η χλιδάτη ζωή του Μπασάρ Αλ Άσαντ στη Μόσχα: Τα 20 διαμερίσματα σε ουρανοξύστη με χρυσό και πολυελαίους σαν παλάτι

Ένας χρόνος έχει περάσει από τότε που η Ρωσία χορήγησε πολιτικό άσυλο στον Μπασάρ αλ Άσαντ, με τον εξόριστο δικτάτορα να φέρεται να ζει στη χλιδή.

Σύμφωνα με την γερμανική εφημερίδα Die Zeit, ο εκδιωχθείς ηγέτης της Συρίας ζει μια πολυτελή ζωή σε έναν ουρανοξύστη ύψους 300 μέτρων. Μάλιστα, ο Μπασάρ αλ Άσαντ που δραπέτευσε από τη Συρία τον περασμένο Δεκέμβριο, μετά την ανατροπή από την εξουσία, ζει με την οικογένειά του σε τρία διαμερίσματα σε ένα πολυτελές ουρανοξύστη, με εμπορικό κέντρο στο ισόγειο, στην περιοχή Moscow City.

Κρυστάλλινοι πολυέλαιοι, φαρδιοί καναπέδες, θερμαινόμενη μπανιέρα

Μάλιστα, σύμφωνα πάντα με το ίδιο δημοσίευμα, η οικογένεια Άσαντ διαθέτει περίπου 20 διαμερίσματα αξίας άνω των 30 εκατομμυρίων λιρών σε τρεις ορόφους του συγκεκριμένου κτιρίου, με το ρετιρέ να είναι «πολυτελώς διακοσμημένο – με κρεμ ντουλάπες με χρυσές λεπτομέρειες, κρυστάλλινους πολυελαίους και φαρδιούς καναπέδες που θυμίζουν παλάτια της Μέσης Ανατολής».

Η αίσθηση πολυτέλειας είναι διάχυτη ακόμη και από το λόμπι του ουρανοξύστη, το οποίο είναι διακοσμημένο με σύγχρονα έργα τέχνης, καναπέδες και ένα ποτό υποδοχής για τους επισκέπτες.

Ουρανοξύστης στο moscow City

Όσο για το διαμέρισμα που πιθανολογείται ότι ζει ο Μπασάρ αλ Άσαντ με την σύζυγό του Άσμα, τον 24χρονο γιο τους Χάφεζ, τον 21χρονο Καρίμ και την 22χρονη Ζέιν, αποπνέει την ίδια αίσθηση χλιδής. Για παράδειγμα, στο διαμέρισμα υπάρχει μια τεράστια θερμαινόμενη μπανιέρα μπροστά από ένα γυάλινο τοίχο ύψους τεσσάρων μέτρων, που προσφέρει μία από τις καλύτερες θέες της Μόσχας. Το μπάνιο είναι εξ ολοκλήρου κατασκευασμένο από μάρμαρο Καράρα.

«Την ημέρα της Νίκης, στις 9 Μαΐου, μπορείς να δεις τα πυροτεχνήματα από τη μπανιέρα, πίνοντας ένα ποτήρι σαμπάνια» δήλωσε στην De Zeit η Νατάσα, που πουλά ρετιρέ στον ίδιο ουρανοξύστη. Και σύμφωνα με συριακές πηγές που επικαλείται η γερμανική εφημερίδα, οι Άσαντ «ζουν άνετα και απολαμβάνουν τα χρήματα που έκλεψαν. Ο συριακός λαός δεν έχει καμία σημασία γι’ αυτούς».



Ένα ενδεικτικό διαμέρισμα του πολυτελούς συγκροτήματος κατοικιών

Έτσι περνά τις ημέρες του ο Μπασάρ αλ Άσαντ και η οικογένειά του

Παράλληλα, το δημοσίευμα προσθέτει πως ο Μπασάρ αλ Άσαντ φέρεται να κινείται ελεύθερα στη Μόσχα, αλλά περνά ώρες παίζοντας διαδικτυακά βιντεοπαιχνίδια και φυσικά, όπου κι αν πάει, συνοδεύεται από προσωπική φρουρά από ιδιωτική εταιρεία ασφαλείας, τα έξοδα της οποίας καλύπτει η ρωσική κυβέρνηση.

Όσο για την σύζυγό του, Άσμα, το δημοσίευμα λέει ότι είναι σοβαρά άρρωστη, καθώς πάσχει από λευχαιμία. Στη Μόσχα όμως βρίσκεται και ο νεότερος αδερφός του Σύρου δικτάτορα, Μαχέρ αλ Άσαντ, ο οποίος λέγεται ότι διαμένει στο ξενοδοχείο Four Seasons και περνά τον χρόνο του καπνίζοντας ναργιλέ και πίνοντας αλκοόλ.

iefimerida.gr