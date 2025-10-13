Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Η Χαμάς παρέδωσε τα λείψανα δύο ομήρων στον Ερυθρό Σταυρό

Η ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού

Η Χαμάς παρέδωσε τα λείψανα δύο ομήρων στη Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταύρου (ΔΕΕΣ) στη Γάζα, ανακοίνωσε αξιωματούχος που συμμετείχε στη διαδικασία.

Νωρίτερα, ο στρατιωτικός βραχίονας της Χαμάς είχε ανακοινώσει πως θα παραδώσει τις σορούς τεσσάρων ομήρων.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα το απόγευμα ότι ο Ερυθρός Σταυρός κατευθύνεται στη Λωρίδα της Γάζας όπου θα παραδοθούν αρκετοί σοροί ομήρων.

"Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε λάβει, ο Ερυθρός Σταυρός μεταβαίνει στο σημείο συνάντησης που βρίσκεται στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας όπου θα παραδοθούν αρκετά φέρετρα με σορούς ομήρων", δηλώνει ο στρατός σε ανακοίνωση λίγο μετά τη δημοσίευση από τις Ταξιαρχίες Εζεντίν αλ Κάσαμ, την ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς, των ονομάτων τεσσάρων ομήρων, τις σορούς των οποίων υπολογίζουν να παραδώσουν στο Ισραήλ εντός της ημέρας.

Χθες, οι ισραηλινές αρχές είχαν αναφέρει ότι περίμεναν πως δεν θα παραδίδονταν όλοι οι νεκροί όμηροι σήμερα, στην περίπτωση αυτή ένας "διεθνής οργανισμός" προβλέπεται στο αμερικανικό σχέδιο που θα βοηθήσει στον εντοπισμό τους, σύμφωνα με τον στρατό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

