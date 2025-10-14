Επισφραγίστηκε η συμφωνία για εκεχειρία στη Γάζα - Η αποθέωση του Τραμπ και τα πούρα του Νετανιάχου

Εν μέσω έντονων χειροκροτημάτων και επευφημιών ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διακήρυξε αργά χθες το απόγευμα από τη σύνοδο του Σαρμ ελ Σέιχ το «τέλος του αδύνατου» και την απαρχή μιας νέας εποχής ειρήνης στη Μέση Ανατολή. Λίγο νωρίτερα, είχε υπογράψει μαζί με τις μεσολαβήτριες χώρες Αίγυπτο, Κατάρ και Τουρκία το έγγραφο της συμφωνίας για τη Γάζα, ένα έγγραφο που ο ίδιος χαρακτήρισε «πολύ αναλυτικό και δεσμευτικό», αφού καθορίζει λεπτομερώς τους κανόνες και τους κανονισμούς εφαρμογής της συμφωνίας και θέτει τις βάσεις για τη νέα φάση ειρήνης στη Μέση Ανατολή.

Μιλώντας κατά τη τελετή υπογραφής του σχεδίου ειρήνης για τη Γάζα, ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι η χθεσινή μέρα είναι η μέρα που περίμεναν «εκατομμύρια άνθρωποι σε όλη την περιοχή και σε όλο τον κόσμο, ελπίζοντας και προσευχόμενοι για χρόνια». «Καταφέραμε αυτό που όλοι θεωρούσαν αδύνατο - επιτέλους, ειρήνη στη Μέση Ανατολή», τόνισε, υπό τα βλέμματα των συγκεντρωμένων ηγετών. «Είναι τόσο όμορφο να βλέπεις μια νέα και όμορφη μέρα να ανατέλλει», είπε και τόνισε πως «τώρα αρχίζει η ανοικοδόμηση».

Ο Τραμπ εξέφρασε τέλος την «τεράστια ευγνωμοσύνη του προς τις αραβικές και μουσουλμανικές χώρες» που, όπως είπε, «βοήθησαν να γίνει δυνατή αυτή η απίστευτη πρόοδος».

Από την πλευρά του ο Πρόεδρος της Αιγύπτου δήλωσε ότι οι συμφωνίες για τη Γάζα «ανοίγουν τον δρόμο για μια νέα εποχή ειρήνης και ασφάλειας στη Μέση Ανατολή». «Το τέλος του πολέμου στη Γάζα πρέπει να είναι το τέλος όλων των πολέμων στην περιοχή», τόνισε, προσθέτοντας πως η χώρα του θα φιλοξενήσει μια σύνοδο κορυφής για την ανοικοδόμηση της Γάζας. Η ειρήνη, συνέχισε ο Αιγύπτιος Πρόεδρος, «δεν επιτυγχάνεται από χώρες και κράτη, αλλά από ανθρώπους που είναι πεπεισμένοι ότι οι χθεσινοί εχθροί είναι οι σημερινοί φίλοι».

Στην ομιλία του ωστόσο ο Αιγύπτιος Πρόεδρος άγγιξε και ένα από τα πλέον ακανθώδη ζητήματα που πρέπει να διευθετηθούν στη συνέχεια, αυτό της δημιουργίας δύο κρατών. Αυτός είπε είναι «ο μόνος τρόπος για να εκπληρωθούν οι προσδοκίες τόσο του παλαιστινιακού όσο και του ισραηλινού λαού για τον τερματισμό της σύγκρουσης».

Υποδοχή Μεσσία στο Ισραήλ

Στο Σαρμ ελ Σέιχ της Αιγύπτου ο Αμερικανός Πρόεδρος έφθασε από το Τελ Αβίβ όπου έγινε δεκτός από τους Ισραηλινούς ως Μεσσίας. Αφού συναντήθηκε με συγγενείς των ομήρων που ανέμεναν με αγωνία την επιστροφή των ανθρώπων τους και είχε συνάντηση με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, ο Ντόναλντ Τραμπ, μίλησε σε μία πανηγυρικού χαρακτήρα συνεδρίαση του Κοινοβουλίου του Ισραήλ (Κνεσέτ) κάνοντας λόγο για ιστορική μέρα, που αποτελεί την έναρξη μιας νέας εποχής στη νέα Μέση Ανατολή.

Στην, πέραν της μίας ώρας ομιλία του, ο Ντόναλντ Τραμπ έστειλε μηνύματα προς όλες τις κατευθύνσεις, τονίζοντας ότι τα όπλα σιωπούν και η περιοχή βρίσκεται τώρα σε ειρήνη, εκφράζοντας την ελπίδα ότι θα διαρκέσει για πάντα. «Δεν πρόκειται», όπως είπε, «μόνο για το τέλος πολέμου, αλλά για το τέλος μίας εποχής τρομοκρατίας. Πρόκειται για την ιστορική αυγή μιας νέας Μέσης Ανατολής».

Ο Αμερικανός Πρόεδρος δεν παρέλειψε φυσικά να επαινέσει τον φίλο του Βενιαμίν Νετανιάχου για «το μεγάλο θάρρος και τον πατριωτισμό του», προσθέτοντας ότι «η συνεργασία του συνέβαλε τα μέγιστα στο να γίνει δυνατή αυτή η μέρα». Κάλεσε μάλιστα τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ να σηκωθεί, με την ολομέλεια της Κνεσέτ να χειροκροτεί, λέγοντάς του ότι «δεν είναι και ο πιο εύκολος άνθρωπος για να συνεργαστείς, αλλά αυτό είναι που τον κάνει σπουδαίο».

Πούρα και σαμπάνιες

Στη συνέχεια ευχαρίστησε τα μέλη της αμερικανικής κυβέρνησης που συνέδραμαν τις προσπάθειες για επίτευξη συμφωνίας εκεχειρίας, λέγοντας ότι ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, θα μείνει στην Ιστορία ως ο μεγαλύτερος υπουργός Εξωτερικών στην ιστορία των ΗΠΑ.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ προέβη και σε μια πρωτοφανή επέμβαση στα εσωτερικά του Ισραήλ, καλώντας τον Πρόεδρο της χώρας Ισαάκ Χέρτσογκ να απονείμει χάρη στον Βενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος δικάζεται για υποθέσεις διαφθοράς, αντιμετωπίζοντας ποινικές κατηγορίες για δωροδοκία, απάτη και παραβίαση εμπιστοσύνη σε τρεις ξεχωριστές υποθέσεις. Μάλιστα ο κ. Τραμπ αναφέρθηκε και στα δώρα που φέρεται να έλαβε ο κ. Νετανιάχου, λέγοντας «ποιος νοιάζεται για πούρα και σαμπάνια;».

Αποδυναμωμένες οι δυνάμεις του σκότους

Σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή «οι δυνάμεις του χάους, του τρόμου και της καταστροφής που μαστίζουν την περιοχή εδώ και δεκαετίες είναι πλέον αποδυναμωμένες, απομονωμένες και εντελώς ηττημένες», ανέφερε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ. Σημείωσε δε ότι το Ισραήλ και οι ΗΠΑ «εμπόδισαν ένα κράτος που υποστηρίζει την τρομοκρατία να αποκτήσει τα πιο επικίνδυνα όπλα στον κόσμο» και πρόσθεσε ότι το Ιράν «δέχτηκε μεγάλο πλήγμα». Κάλεσε ωστόσο το Ισραήλ και το Ιράν να γυρίσουν σελίδα, λέγοντας ότι «θα ήταν υπέροχο αν μπορούσε να επιτευχθεί ειρηνευτική συμφωνία». Ανέφερε ότι το Ιράν δεν θα ξαναρχίσει το πυρηνικό του πρόγραμμα, υποστηρίζοντας ότι η ομάδα του μπορεί να κλείσει εύκολα μια συμφωνία ειρήνης, αλλά πρώτα, όπως είπε, πρέπει να κλείσει τη συμφωνία με τη Ρωσία για τον τερματισμό του πολέμου με την Ουκρανία.