Ο Γκρίζος Λύκος που ήθελε συνάντηση με τον Πάπα Λέων - Προσπάθησε να σκοτώσει τον Πάπα Ιωάννη

Τουρκικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ο Μεχμέτ Αλί Αγτζά, ο άνδρας που το 1981 είχε πυροβολήσει τον Πάπα Ιωάννη Παύλο Β΄ στην πλατεία του Αγίου Πέτρου, απομακρύνθηκε από την Νίκαια λίγο πριν φθάσει ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ στην περιοχή.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το Halk TV, ο Αγτζά εντοπίστηκε κοντά στο σημείο όπου επρόκειτο να πραγματοποιηθεί η τελετή στην Νίκαια. Οι Αρχές ωστόσο τον απομάκρυναν προληπτικά, προκειμένου να μην υπάρξει οποιαδήποτε αναστάτωση κατά την άφιξη του Ποντίφικα.

Νωρίτερα, τουρκικά ΜΜΕ είχαν φιλοξενήσει δηλώσεις του Αγτζά, ο οποίος εξέφρασε την επιθυμία να συναντήσει τον Πάπα Λέοντα ΙΔ΄ «για δύο ή τρία λεπτά». «Θέλω να καλωσορίσω τον Πάπα», είπε, προσθέτοντας ότι ελπίζει πως «θα μπορέσουμε να καθίσουμε και να μιλήσουμε στην Νίκαια ή στην Κωνσταντινούπολη για δύο ή τρία λεπτά».

Ποιος είναι ο Μεχμέτ Αλί Αγτζά

Ο Τούρκος Μεχμέτ Αλί Αγτζά είχε τραυματίσει σοβαρά τον πάπα Ιωάννη Παύλο τον Β’ κατά την απόπειρα εναντίον της ζωής του στις 13 Μαϊου 1981 στην πλατεία του Αγίου Πέτρου.

Ο εκλιπών πάπας είχε συγχωρέσει τον επίδοξο δολοφόνο του, ο οποίος υπήρξε μέλος της ακροδεξιάς οργάνωσης «Γκρίζοι Λύκοι», και το 1983 είχε πάει να τον συναντήσει στη φυλακή της Ρώμης όπου εκρατείτο καταδικασμένος σε ποινή ισόβιας κάθειρξης για την επίθεση.

Στον 56χρονο Αγτζά απονεμήθηκε χάρη στην Ιταλία το 2000 και έπειτα εκδόθηκε στην Τουρκία όπου φυλακίστηκε για την δολοφονία το 1979 του δημοσιογράφου Αμπντί Ιπεκτσί και για άλλα αδικήματα. Το 2010 αποφυλακίστηκε.

Αναπάντητα παραμένουν τα ερωτήματα σχετικά με το ποιoς ενδεχομένως να βρισκόταν πίσω από την επίθεση εναντίον του πάπα Ιωάννη Παύλου του Β’, ο οποίος πέθανε το 2005.

Ερευνητική επιτροπή του ιταλικού κοινοβουλίου αποφάνθηκε το 2006 ότι «είναι πέραν κάθε λογικής αμφιβολίας» ότι η επίθεση είχε ενορχηστρωθεί από τους ηγέτες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης.

Πληροφορίες απο ΚΥΠΕ και naftemporiki.gr