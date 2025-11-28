ΥΠΟΙΚ: Λήγει την Τετάρτη η προθεσμία για φοιτητικές χορηγίες

Η Υπηρεσία Χορηγιών και Επιδομάτων (ΥΧΕ) του Υπουργείου Οικονομικών (ΥΟ) ενημερώνει ότι, σε συνέχεια των ανακοινώσεων με ημερομηνίες 30 Οκτωβρίου 2025 και 12 Νοεμβρίου 2025, η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων για:

Ελλαδίτες φοιτητές οι οποίοι κατά το ακαδημαϊκό έτος 2024/2025 φοιτούσαν σε ακαδημαϊκά ιδρύματα της Κύπρου και οι οικογένειες των οποίων έχουν ως μόνιμη διαμονή τους την Ελλάδα, και

Κύπριoυς φοιτητές, οι οποίοι κατά το ακαδημαϊκό έτος 2024/2025 φοιτούσαν σε ακαδημαϊκά ιδρύματα της Κύπρου ή του εξωτερικού και οι οικογένειες των οποίων έχουν επαναπατρισθεί,

λήγει την προσεχή Τετάρτη, 3 Δεκεμβρίου 2025, και η υποβολή δεν θα είναι δυνατή μετά το πέρας της προθεσμίας.

Τονίζεται ότι, κατόπιν της εγγραφής των ενδιαφερομένων γονέων ή κηδεμόνων στην Ηλεκτρονική Υπηρεσία CY Login και της δημιουργίας λογαριασμού μέσω του σχετικού συνδέσμου (https://cge.cyprus.gov.cy/cyloginregistration/register), αυτοί υποχρεούνται να προβούν στην ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεών τους στην ιστοσελίδα την Υπηρεσίας Χορηγιών και Επιδομάτων στη διεύθυνση https://sg-yxe.mof.gov.cy, εντός των προβλεπομένων προθεσμιών και με την ορθή και πλήρη συμπλήρωση όλων των απαιτούμενων στοιχείων.

Επαναλαμβάνεται ότι, η υποβολή της αίτησης πραγματοποιείται αποκλειστικά από τους γονείς ή κηδεμόνες ηλεκτρονικά μέσω του συνδέσμου https://sg-yxe.mof.gov.cy.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να μελετήσουν προσεκτικά και τις προηγούμενες ανακοινώσεις, καθώς περιέχουν σημαντικές πληροφορίες και οδηγίες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής.