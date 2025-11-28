Στο Ντουμπάι το ΑΤΜ έρχεται σε εσένα: Πώς λειτουργεί η νέα υπηρεσία

Το Ντουμπάι προχωρά στην ανάπτυξη κινητών ΑΤΜ που μπορούν να μετακινούνται και να εξυπηρετούν πολίτες ή διοργανωτές εκδηλώσεων κατόπιν αιτήματος.

Η υπηρεσία, η οποία λειτουργεί μέσω συνεργαζόμενων τραπεζών, στοχεύει να καλύψει κενά πρόσβασης σε περιοχές ή περιστάσεις όπου δεν υπάρχουν σταθερά μηχανήματα ανάληψης μετρητών.

Οι χρήστες μπορούν να ζητήσουν κινητό ΑΤΜ μέσω εφαρμογών τραπεζών ή σχετικών πλατφορμών, αναφέροντας το σημείο όπου χρειάζονται εξυπηρέτηση. Με βάση τα έως τώρα διαθέσιμα στοιχεία, ο χρόνος ανταπόκρισης κυμαίνεται συνήθως μεταξύ 30 και 60 λεπτών στις αστικές περιοχές.

Μόλις φθάσει στο σημείο, το κινητό ΑΤΜ παρέχει βασικές λειτουργίες που συναντώνται σε ένα σταθερό μηχάνημα:

ανάληψη μετρητών,

έλεγχο υπολοίπου,

ορισμένες πληρωμές,

επιλεγμένες συναλλαγές μέσω mobile banking.

Σε αρκετές περιπτώσεις υποστηρίζονται και ανέπαφες συναλλαγές ή αναλήψεις χωρίς κάρτα μέσω εφαρμογών που παράγουν κωδικό QR.

Υποδομές και ασφάλεια

Τα κινητά ΑΤΜ βασίζονται σε ειδικά διαμορφωμένα οχήματα, συνήθως θωρακισμένα ή με ενισχυμένη κατασκευή. Διαθέτουν κάμερες παρακολούθησης (CCTV), συστήματα GPS, σήμανση συναγερμού και περιορισμένη πρόσβαση στο εσωτερικό, σύμφωνα με τα πρότυπα που ισχύουν για τα θωρακισμένα οχήματα μεταφοράς χρημάτων.

Οι τράπεζες που συμμετέχουν δηλώνουν ότι οι ίδιες προδιαγραφές ασφάλειας ισχύουν και για το προσωπικό που συνοδεύει τα οχήματα. Στόχος είναι η υπηρεσία να λειτουργεί ως συμπληρωματική λύση και όχι ως υποκατάστατο των παραδοσιακών υποκαταστημάτων ή του δικτύου σταθερών ΑΤΜ.

Η υπηρεσία εντάσσεται στη γενικότερη στρατηγική των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων για διεύρυνση των «έξυπνων» υπηρεσιών και βελτίωση της εξυπηρέτησης σε ταχέως αναπτυσσόμενες περιοχές. Παράλληλα, τα κινητά ΑΤΜ μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε περιοχές με περιορισμένη πρόσβαση σε τραπεζικές υποδομές, προσφέροντας λύση όπου δεν υπάρχουν σταθερά μηχανήματα.

Πηγή: lifo.gr