Μαδαγασκάρη: Ο στρατός ανακοίνωσε ότι «ανέλαβε την εξουσία» και διέλυσε τη Γερουσία

Η στρατιωτική μονάδα που είχε ταχθεί στο πλευρό του κινήματος κατά του προέδρου της Μαδαγασκάρης Αντρί Ρατζοελίνα ανακοίνωσε σήμερα ότι «ανέλαβε την εξουσία», αμέσως μετά την ψηφοφορία στην Εθνοσυνέλευση που καθαίρεσε τον αρχηγό του κράτους.

«Θα αναλάβουμε από σήμερα την εξουσία και διαλύουμε τη Γερουσία και το Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο. Η Εθνοσυνέλευση θα συνεχίσει το έργο της» ανέφερε ο συνταγματάρχης Μικέλα Ραντριανιρίνα σε μια ομιλία του έξω από το προεδρικό μέγαρο, στο κέντρο της πρωτεύουσας.

Το Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο κάλεσε τον συνταγματάρχη Ραντριανιρίνα να αναλάβει την προεδρία, μετά το στρατιωτικό πραξικόπημα και του ζήτησε να οργανώσει εκλογές εντός των επόμενων 60 ημερών.

«Θα συστήσουμε μια επιτροπή αποτελούμενη από αξιωματικούς του στρατού, της χωροφυλακής, της εθνικής αστυνομίας. Ίσως να υπάρχουν και πολίτες σύμβουλοι σε αυτήν. Αυτή η επιτροπή θα αναλάβει να συνεχίσει το έργο της προεδρίας. Ταυτόχρονα, μέσα σε μερικές ημέρες, θα συγκροτήσουμε πολιτική κυβέρνηση», είπε στην τηλεόραση του Γαλλικού Πρακτορείου ο συνταγματάρχης Ραντριανιρίνα, ο επικεφαλής της μονάδας Capsat.

Η μονάδα αυτή, που έπαιξε καθοριστικό ρόλο στο πραξικόπημα του 2009, ανέτρεψε την ισορροπία δυνάμεων το Σάββατο, όταν ενώθηκε με τους διαδηλωτές που είχαν ξεκινήσει το κίνημα διαμαρτυρίας στις 25 Σεπτεμβρίου. Οι αξιωματικοί της κάλεσαν τις δυνάμεις ασφαλείας «να αρνηθούν να πυροβολήσουν» τους διαδηλωτές και στη συνέχεια ενώθηκαν μαζί τους.

Συνολικά 130 από τους 163 βουλευτές, δηλαδή πάνω από τα δύο τρίτα που απαιτούνται, ψήφισαν σήμερα υπέρ της καθαίρεσης του Αντρί Ρατζοελίνα. Κανονικά, η καθαίρεση θα έπρεπε να επικυρωθεί από το Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο, το οποίο όμως διαλύθηκε από τον στρατό.

Ο πρόεδρος διαλύει την Εθνοσυνέλευση, κλιμακώνοντας την κρίση

Ο πρόεδρος της Μαδαγασκάρης Αντρί Ρατζοελίνα δήλωσε σήμερα ότι διέλυσε την Εθνοσυνέλευση, κλιμακώνοντας μια αντιπαράθεση με τους διαδηλωτές, των οποίων ηγούνται οι νέοι, και τον στρατό που τον ανάγκασε να εγκαταλείψει τη χώρα.

Προεδρικό διάταγμα που αναρτήθηκε στο Facebook ανέφερε πως ο 51χρονος Ρατζοελίνα διαβουλεύθηκε με τους ηγέτες της Εθνοσυνέλευσης και της Γερουσίας, ωστόσο δεν είναι προσώρας σαφές αν το μέτρο έχει νομική αξία.

Σε διάγγελμα από άγνωστη τοποθεσία το βράδυ χθες, Δευτέρα, ο Ρατζοελίνα αρνήθηκε να παραιτηθεί παρά την πίεση που ασκούν εδώ και εβδομάδες διαδηλώσεις της GenZ απαιτώντας την παραίτησή του και παρά τις εκτεταμένες λιποταξίες από τον στρατό.

Ο Ρατζοελίνα είπε πως αναγκάστηκε να μετακινηθεί σε ασφαλές μέρος λόγω απειλών για τη ζωή του. Αξιωματούχος της αντιπολίτευσης, στρατιωτική πηγή και ένας ξένος διπλωμάτης δήλωσαν στο Ρόιτερς πως έφυγε από τη χώρα την Κυριακή με γαλλικό στρατιωτικό αεροπλάνο.

Σε άλλη ανάρτηση στο X, ο Ρατζοελίνα είπε πως η απόφαση να διαλύσει την Εθνοσυνέλευση, που θα ανοίξει τον δρόμο για διεξαγωγή νέων εκλογών σε 60 ημέρες, ήταν «αναγκαία προκειμένου να αποκαταστήσει την τάξη» στη Μαδαγασκάρη.

«Ο λαός πρέπει να ακουστεί για άλλη μια φορά. Είναι η ώρα των νέων», είπε.

Ωστόσο, ο ηγέτης της αντιπολίτευσης στην Εθνοσυνέλευση αμφισβήτησε το μέτρο. «Αυτό το διάταγμα δεν έχει νομική ισχύ... ο πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης λέει ότι δεν τον διαβουλεύθηκε», είπε ο Σιτένι Ραντριανασολονιάικο, που είναι επίσης αντιπρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης.

Η αντιπολίτευση προσπαθεί να συγκεντρώσει αρκετό αριθμό υπογραφών προκειμένου να ξεκινήσει διαδικασία καθαίρεσης του Ρατζοελίνα στο κοινοβούλιο, όπου ο κυβερνών συνασπισμός διαθέτει πλειοψηφία.

Διαδηλώσεις ξέσπασαν στη χώρα στις 25 Σεπτεμβρίου για τις ασταμάτητες διακοπές της υδροδότησης και της ηλεκτροδότησης και κλιμακώθηκαν γρήγορα σε μια εξέγερση για ευρύτερες καταγγελίες, περιλαμβανομένης της διαφθοράς, της κακής διακυβέρνησης και της έλλειψης βασικών υπηρεσιών. Η οργή αντικατοπτρίζει πρόσφατες διαδηλώσεις κατά των κυβερνουσών ελίτ αλλού, μεταξύ άλλων στο Νεπάλ και στο Μαρόκο. Σήμερα, στην πλατεία 13ης Μαΐου του Ανταναναρίβο, κατά μήκος του κύριου δρόμου με τα φοινικόδεντρα και τα γαλλικά αποικιακά κτήρια, χιλιάδες διαδηλωτές χόρεψαν, πορεύθηκαν, τραγούδησαν τραγούδια και ύψωσαν πλακάτ καταγγέλλοντας τον Ρατζοελίνα ως ανδρείκελο των Γάλλων λόγω της διπλής υπηκοότητάς του και της υποστήριξής του από την πρώην αποκιοκρατική δύναμη.

Πολλοί ανέμιζαν σημαίες της Μαδαγασκάρης και το λάβαρο με την υπογραφή GenZ που δείχνει ένα κρανίο και οστά σε σχήμα χιαστί από την ιαπωνική σειρά κινουμένων σχεδίων "One piece". Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε σήμερα πως η συνταγματική τάξη πρέπει να διατηρεί και ότι αν και η Γαλλία καταλαβαίνει τις καταγγελίες των νέων, αυτές δεν θα πρέπει να τύχουν εκμετάλλευσης από παρατάξεις.

Ο Ρατζοελίνα εμφανίζεται όλο και περισσότερο απομονωμένος αφότου έχασε την υποστήριξη της CAPSAT, μιας επίλεκτης μονάδας που τον βοήθησε να καταλάβει την εξουσία με πραξικόπημα το 2009.

Η CAPSAT ενώθηκε με τους διαδηλωτές το σαββατοκύριακο, λέγοντας ότι θα αρνηθεί να ανοίξει πυρ εναντίον τους και συνοδεύοντας χιλιάδες διαδηλωτές στην κύρια πλατεία της πρωτεύουσας Ανταναναρίβο. Αργότερα δήλωσε πως αναλαμβάνει την ευθύνη του στρατού και διόρισε νέο επικεφαλής με αποτέλεσμα ο Ρατζοελίνα να προειδοποιήσει την Κυριακή για απόπειρα κατάληψης της εξουσίας.

Η παραστρατιωτική χωροφυλακή και η αστυνομία έχουν εκφράσει από τότε τη διαφωνία τους με τον πρόεδρο.

Η Μαδαγασκάρη, όπου ο μέσος όρος ηλικίας είναι κάτω των 20 ετών, έχει πληθυσμό περίπου 30 εκατομμύρια, με τα τρία τέταρτα των κατοίκων να ζουν στη φτώχεια. Το κατά κεφαλήν ΑΕΠ μειώθηκε 45% από την απόκτηση της ανεξαρτησίας το 1960 έως το 2020, σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα.

Η Εθνοσυνέλευση ψήφισε υπέρ της παραπομπής

Η κάτω βουλή του Κοινοβουλίου στη Μαδαγασκάρη ψήφισε σήμερα υπέρ της παραπομπής με το ερώτημα της καθαίρεσης του προέδρου Αντρί Ρατζοελίνα ο οποίος έχει διαφύγει στο εξωτερικό έπειτα από αντιπαράθεση με τον στρατό και τους διαδηλωτές των οποίων ηγούνται οι νέοι.

Η απόφαση της Εθνοσυνέλευσης, με 130 ψήφους υπέρ και ένα λευκό, ελήφθη ώρες αφότου ο 51χρονος ηγέτης επιδίωξε να διαλύσει την Εθνοσυνέλευση με διάταγμα, βαθαίνοντας την πολιτική κρίση στη χώρα.

Παρότι αναχώρησε με γαλλικό πολεμικό αεροσκάφος, ο Ρατζοελίνα αρνείται να παραιτηθεί αψηφώντας διαδηλώσεις που πραγματοποιεί τις τελευταίες εβδομάδες η GenZ απαιτώντας την παραίτησή του, και τις εκτεταμένες λιποταξίες από τον στρατό.

Η προεδρία δήλωσε ότι η συνεδρίαση της Εθνοσυνέλευσης ήταν αντισυνταγματική και ως εκ τούτου κάθε απόφαση είναι "άκυρη".

Πηγή: ΑΠΕ- ΜΠΕ / protothema.gr