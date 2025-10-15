Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Κομισιόν: Υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας για αίτηση Τουρκίας για συμμετοχή στο SAFE

Ο εκπρόσωπος Τύπου για θέματα Άμυνας, Τόμας Ρενιέρ, έκανε λόγο για «ανησυχίες» τις οποίες ενστερνίζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Για τη συμμετοχή της Τουρκίας στο πρόγραμμα SAFE ρωτήθηκε στη σημερινή συνέντευξη Τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο εκπρόσωπος Τύπου για θέματα Άμυνας, Τόμας Ρενιέρ, ο οποίος δήλωσε ότι «η Επιτροπή έχει λάβει αίτημα από την Τουρκία, όπως και από τη Νότια Κορέα, για συμμετοχή στο πρόγραμμα» και ότι η έγκριση της Κομισιόν για τη συμμετοχή της Τουρκίας στο πρόγραμμα SAFE προϋποθέτει απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Για να συζητηθεί το θέμα στο Συμβούλιο, θα πρέπει πρώτα, όπως εξήγησε, «να δώσει το πράσινο φως η Επιτροπή μέσα από την υιοθέτηση σύστασης προς το Συμβούλιο».

Ο ίδιος έκανε λόγο για «ανησυχίες» τις οποίες ενστερνίζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. «Λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη τις ανησυχίες των κρατών-μελών μας. Υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας στον κανονισμό μας ώστε να διασφαλίζεται ότι καμία τρίτη χώρα δεν μπορεί να δράσει ενάντια στα συμφέροντα ενός κράτους-μέλους ή της ίδιας της ΕΕ. Αυτό ισχύει πάντα», τόνισε ο κ. Ρενιέρ, μιλώντας σε γενικότερο πλαίσιο.

ΚΥΠΕ

