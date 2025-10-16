Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Μπαράζ ρωσικών επιθέσεων με drones και πυραύλους σε ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας

Περισσότερα από 300 drones και 37 πυραύλους εξαπέλυσε η Ρωσία τη νύχτα σε ουκρανικές ενεργειακές υποδομές, δήλωσε ο Πρόεδρος Ζελένσκι, ενώ εταιρεία ενέργειας ανέφερε σοβαρές ζημιές στην περιφέρεια Πολτάβα.

Ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ρωσία χρησιμοποίησε πάνω από 300 μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) και 37 πυραύλους σε νυχτερινή επίθεση σε ουκρανικές υποδομές.

«Φέτος το φθινόπωρο, οι Ρώσοι χτυπάνε καθημερινά τις ενεργειακές υποδομές μας», έγραψε ο Ζελένσκι στο Χ.

Νωρίτερα, η ουκρανική ιδιωτική εταιρία ενέργειας DTEK δήλωσε ότι ρωσική νυχτερινή επίθεση σε ενεργειακές υποδομές είχε ως αποτέλεσμα να διακοπεί η λειτουργία σε εγκαταστάσεις παραγωγής αερίου στην περιφέρεια Πολτάβα.

«Στη διάρκεια της νύχτας, ο εχθρός για άλλη μια φορά επιτέθηκε στις ενεργειακές υποδομές της DTEK Naftogaz με drones και πυραύλους», ανέφερε η εταιρεία σε ανακοίνωση μέσω της εφαρμογής Telegram.

Πηγή: ΚΥΠΕ

