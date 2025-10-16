Τραμπ και Πούτιν συμφώνησαν να συναντηθούν στη Βουδαπέστη - «Μπορούμε να δώσουμε τέλος στον πόλεμο στην Ουκρανία»

Ολοκληρώθηκε έπειτα από πάνω από 1,5 ώρα η τηλεφωνική συνομιλία που είχαν την Πέμπτη ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ο Αμερικανός πρόεδρος και ο Ρώσος ομόλογός του συζήτησαν για τον πόλεμο στην Ουκρανία και συμφώνησαν να συναντηθούν στη Βουδαπέστη.

Σε ανάρτησή του ο Αμερικανός πρόεδρος γράφει:

Μόλις ολοκλήρωσα την τηλεφωνική μου συνομιλία με τον πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν της Ρωσίας, η οποία ήταν πολύ παραγωγική. Ο πρόεδρος Πούτιν συνεχάρη εμένα και τις Ηνωμένες Πολιτείες για το Μεγάλο Επίτευγμα της Ειρήνης στη Μέση Ανατολή, κάτι που, όπως είπε, ονειρευόταν εδώ και αιώνες. Πιστεύω πραγματικά ότι η Επιτυχία στη Μέση Ανατολή θα βοηθήσει στις διαπραγματεύσεις μας για την επίτευξη τερματισμού του πολέμου με τη Ρωσία και την Ουκρανία.

Ο πρόεδρος Πούτιν ευχαρίστησε την Πρώτη Κυρία, Μελάνια, για την εμπλοκή της με τα παιδιά. Ήταν πολύ ευγνώμων και είπε ότι αυτό θα συνεχιστεί.

Αφιερώσαμε επίσης πολύ χρόνο μιλώντας για το εμπόριο μεταξύ Ρωσίας και Ηνωμένων Πολιτειών όταν τελειώσει ο πόλεμος με την Ουκρανία. Στο τέλος της τηλεφωνικής επικοινωνίας, συμφωνήσαμε ότι θα πραγματοποιηθεί συνάντηση των Συμβούλων Υψηλού Επιπέδου την επόμενη εβδομάδα.

Οι αρχικές συναντήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών θα ηγηθούν από τον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, μαζί με διάφορα άλλα άτομα, που θα οριστούν. Η τοποθεσία της συνάντησης πρόκειται να καθοριστεί.

Ο Πρόεδρος Πούτιν και εγώ θα συναντηθούμε στη συνέχεια σε μια συμφωνημένη τοποθεσία, τη Βουδαπέστη της Ουγγαρίας, για να δούμε αν μπορούμε να τερματίσουμε αυτόν τον «άδοξο» πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

Ο Πρόεδρος Ζελένσκι και εγώ θα συναντηθούμε αύριο, στο Οβάλ Γραφείο, όπου θα συζητήσουμε τη συνομιλία μου με τον Πρόεδρο Πούτιν και πολλά άλλα. Πιστεύω ότι σημειώθηκε μεγάλη πρόοδος με τη σημερινή τηλεφωνική συνομιλία.

Η ανάρτηση Τραμπ πριν τη συνάντηση

«Συνομιλώ τώρα με τον Πούτιν. Γίνεται μακρά συζήτηση και θα ενημερώσω για το περιεχόμενο της, όπως επίσης και ο Πούτιν, μετά την ολοκλήρωση της» έγραψε ο πρόεδρος Τραμπ στο δικό του κοινωνικό δίκτυο, το Truth Social.

Αύριο Παρασκευή είναι πογραμματισμένο να επισκεφθεί τον Λευκό Οίκο ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι για να επιδιώξει μεγαλύτερη υποστήριξη στον πόλεμο που διεξάγει με την Ρωσία.

Οι οκτώ συνομιλίες Τραμπ και Πούτιν

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν και ο Ντόναλντ Τραμπ μιλούν σήμερα 59 ημέρες μετά την προηγούμενη επικοινωνία τους. Σύμφωνα με το πρακτορείο TASS, αυτή ήταν η όγδοη συνομιλία τους από την αρχή του έτους, μια αξιοσημείωτη συχνότητα σε σχέση με άλλες εποχές. Υπενθυμίζεται ότι οι δύο ηγέτες είχαν συναντηθεί σε πολύ καλό κλίμα στην Αλάσκα στις 15 Αυγούστου.

Η προηγούμενη συνομιλία μεταξύ των προέδρων της Ρωσίας και των ΗΠΑ πραγματοποιήθηκε το βράδυ της 19ης Αυγούστου, λίγες ημέρες μετά τις ρωσοαμερικανικές συνομιλίες στο Άνκορατζ. Σύμφωνα με το Axios, ο Τραμπ βρισκόταν τότε στο Λευκό Οίκο εκείνη τη στιγμή, σε συνάντηση με εκπροσώπους αρκετών ευρωπαϊκών χωρών και τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αλλά αποφάσισε να διακόψει και να καλέσει τον Πούτιν.

Οι δύο πρόεδροι είχαν προηγουμένως μιλήσει τηλεφωνικά στις 3 Ιουλίου. Τότε, ο Ρώσος είπε στον Τραμπ ότι η Μόσχα δεν θα υποχωρούσε από τους στόχους της σχετικά με την Ουκρανία.

Η πρώτη συνομιλία μετά την επιστροφή του Τραμπ στην προεδρία (στις 20 Ιανουαρίου) πραγματοποιήθηκε στις 12 Φεβρουαρίου. Ήταν επίσης η πρώτη επαφή μεταξύ των ηγετών της Ρωσίας και των Ηνωμένων Πολιτειών έπειτα από τρία χρόνια. Οι δύο ηγέτες μίλησαν στη συνέχεια τηλεφωνικά στις 18 Μαρτίου.

Ο Πούτιν και ο Τραμπ μίλησαν στη συνέχεια τηλεφωνικά στις 19 Μαΐου και στις 4 Ιουνίου, λίγο μετά τις άμεσες συνομιλίες μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας στην Κωνσταντινούπολη. Στις 14 Ιουνίου, ο Πούτιν ευχήθηκε στον Τραμπ για τα γενέθλιά του. Συζητήθηκε επίσης η κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή που είχε ξεκινήσει εκείνη την ημέρα.

Τι θα συζητήσουν ο Αμερικανός πρόεδρος με τον Ζελένσκι

Η επικοινωνία των δύο ηγετών έρχεται μία ημέρα πριν από τη συνάντηση του Τραμπ με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο. Οι συνομιλίες Τραμπ και Ζελένσκι αναμένεται να επικεντρωθούν στη δυνατότητα παραχώρησης στην Ουκρανία πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς Tomahawk.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Τραμπ είχε δηλώσει ότι ενημέρωσε τον Ζελένσκι για την πιθανότητα να θέσει στον Ρώσο πρόεδρο ένα νέο τελεσίγραφο: είτε η Μόσχα θα προχωρήσει σε ουσιαστικές ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις είτε το Κίεβο θα λάβει τους πυραύλους Tomahawk.

Χθες Τετάρτη ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε ότι η ουκρανική ηγεσία «θέλει να περάσει στην αντεπίθεση», ενόψει της συνάντησής του με τον Ζελένσκι. «Θα μιλήσουμε για τον πόλεμο μαζί του», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο, αναφερόμενος στον Ζελένσκι. «Θέλουν να περάσουν στην αντεπίθεση», πρόσθεσε, διευκρινίζοντας ότι θα λάβει την τελική απόφαση, αλλά «η Ουκρανία θα ήθελε να επιτεθεί».

«Εργαλεία όπως οι Patriot και οι Tomahawk μπορούν να θέσουν τις βάσεις για μια μακροπρόθεσμη ειρήνη», δήλωσε ο Ζελένσκι στο βραδινό του διάγγελμα την Τετάρτη.

Το Κίεβο προσβλέπει στη συνάντηση με τον Τραμπ για να εξασφαλίσει την προηγμένη οπλική τεχνολογία που χρειάζεται, προκειμένου να προχωρήσει σε νέα αντεπίθεση κατά των ρωσικών δυνάμεων. «Μπορούμε πράγματι να περάσουμε στην αντεπίθεση – όλα εξαρτώνται από τα όπλα που θα λάβουμε και το εγκεκριμένο σχέδιο», δήλωσε ανώτερος Ουκρανός αξιωματούχος στο Politico, υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Πηγή: ΑΠΕ- ΜΠΕ / protothema.gr