Τι είναι τα σπίτια-κάψουλες που φέρνουν επανάσταση στη στέγαση στην Ευρώπη;

Η Ευρώπη υποδέχεται μια καινοτομία στον τομέα της στέγασης, η οποία υπόσχεται να αλλάξει τον τρόπο που ζούμε και χρησιμοποιούμε τον χώρο μας. Τα προκατασκευασμένα σπίτια, που για χρόνια θεωρούνταν η βασική λύση για γρήγορη στέγαση, δίνουν τώρα τη θέση τους στα λεγόμενα «σπίτια-κάψουλες», άμεσα εισαγόμενα από την Κίνα.

Το βασικό μοντέλο της «μικρο-κατοικίας» καλύπτει 40 τετραγωνικά μέτρα, αλλά διαθέτει modular σχεδιασμό, που επιτρέπει την προσθήκη χώρων με την πάροδο του χρόνου. Ο χρόνος κατασκευής και αποστολής είναι σύντομος, μόλις τρεις μήνες, γεγονός που το καθιστά ιδανική λύση για όσους αναζητούν γρήγορη και οικονομική στέγαση.

Τα υλικά κατασκευής

Η κατασκευή των κατοικιών χρησιμοποιεί ανθεκτικά υλικά, όπως δομικό αλουμίνιο και γαλβανισμένο χάλυβα, ενώ διαθέτει θερμομόνωση και ακουστική μόνωση, εξασφαλίζοντας αντοχή στην υγρασία και στη διάβρωση. Το σπίτι λειτουργεί με προηγμένο σύστημα αυτοματισμού και μπορεί να χειριστεί βασικές λειτουργίες με φωνητικές εντολές. Ένα avatar ανταποκρίνεται σε εντολές όπως άνοιγμα κουρτινών, φωτισμός ή άνοιγμα της στέγης, φέρνοντας μια διάσταση τεχνολογίας αιχμής στο χώρο της κατοικίας.