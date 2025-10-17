Στη σκιά των Tomahawk, Τραμπ και Πούτιν ανοίγουν δίαυλο επικοινωνίας – Στον Λευκό Οίκο απόψε ο Ζελένσκι

Στον Λευκό Οίκο θα βρεθεί σήμερα στις 20:00 ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι όπου θα συναντηθεί για ακόμη μία φορά με τον Ντόναλντ Τραμπ, λίγες ώρες μετά την τηλεφωνική επικοινωνία του Αμερικανού Προέδρου με τον Βλαντιμίρ Πούτιν που οδήγησε σε συμφωνία για νέο τετ α τετ, των δύο ανδρών στη Βουδαπέστη, το επόμενο διάστημα.

Κατά την επίσκεψή του στον Λευκό Οίκο ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα ζητήσει μεταξύ άλλων από τον Ντόναλντ Τραμπ όπλα μεγάλου βεληνεκούς. Ο Ζελένσκι, ασκεί έντονη πίεση στον Λευκό Οίκο για την αποστολή στην Ουκρανία πυραύλων Tomahawk, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να πλήξουν στρατηγικούς στόχους στο βάθος της ρωσικής επικράτειας.

Ο Ουκρανός πρόεδρος έφθασε χθες το βράδυ στις ΗΠΑ και όπως ανέφερε στο X θα έχει επαφές με εκπροσώπους αμερικανικών εταιρειών ενέργειας, τονίζοντας τη σημασία της ενεργειακής ασφάλειας για την Ουκρανία. Όπως δήλωσε ο ίδιος, η Ρωσία «ποντάρει στην τρομοκρατία εναντίον του ενεργειακού τομέα μας και πραγματοποιεί καθημερινές επιθέσεις».

Επίσης ο Ζελένσκι εξέφρασε την ελπίδα του πως είναι η κατάλληλη στιγμή για τη διευθέτηση του πολέμου στην Ουκρανία, επικαλούμενος το μομέντουμ από τη συμφωνία για την ειρήνευση στη Λωρίδα της Γάζας τονίζοντας ότι η Μόσχα εμφανίστηκε πρόθυμη να επιστρέψει στο τραπέζι του διαλόγου «μόλις άκουσε για τους (πυραύλους) Tomahawk» που επιδιώκει να αποκτήσει το Κίεβο.

Ο Ζελένσκι δεν αναφέρθηκε στην τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ των προέδρων ΗΠΑ και Ρωσίας, ούτε στη συμφωνία τους να συναντηθούν ξανά στο εγγύς μέλλον.

«Δεν πρέπει να υπάρχει άλλη εναλλακτική παρά μόνο η ειρήνη και η αξιόπιστα εγγυημένη ασφάλεια – και είναι ζωτικής σημασίας να προστατευθούν οι άνθρωποι από τις ρωσικές επιθέσεις το συντομότερο δυνατό».

Συνάντηση Τραμπ – Πούτιν στη Βουδαπέστη για το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής συνομιλίας του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλάντιμιρ Πούτιν, που ξεπέρασε σε διάρκεια τις 2 ώρες, συμφωνήθηκε νέα αμερικανορωσική συνάντηση κορυφής στη Βουδαπέστη, χωρίς να δοθεί ωστόσο συγκεκριμένη ημερομηνία, προκειμένου να συζητηθεί ο τερματισμός του πολέμου στην Ουκρανία.

Ο Aμερικανός πρόεδρος με ανάρτησή του στο Truth Social έκανε λόγο για τεράστια πρόοδο, χαρακτηρίζοντας μάλιστα πιθανή μία συνάντηση Πούτιν – Ζελένσκι.

«Ο πρόεδρος Πούτιν με συνεχάρη για το επίτευγμα της ειρήνης στη Μέση Ανατολή, που όπως είπε, οραματιζόταν χρόνια. Πιστεύω ότι η επιτυχία στη Μέση Ανατολή θα βοηθήσει τις διαπραγματεύσεις με στόχο τον τερματισμό του πολέμου Ρωσίας – Ουκρανίας» έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος, προσθέτοντας:

«Την ερχόμενη εβδομάδα, θα διεξαχθούν συνομιλίες σε επίπεδο υψηλόβαθμων αντιπροσωπειών. Της αμερικανικής θα ηγείται ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και μένει να διευκρινιστεί ο τόπος της συνάντησης. Στη συνέχεια θα συναντηθώ με τον Βλάντιμιρ Πούτιν στη Βουδαπέστη, όπως συμφωνήσαμε, για να δούμε αν μπορούμε να δώσουμε τέλος στον άδοξο πόλεμο. Αύριο, που θα συναντηθούμε με τον Ουκρανό πρόεδρο στο Οβάλ Γραφείο θα συζητήσουμε το περιεχόμενο τις συνομιλίας μου με τον πρόεδρο της Ρωσίας και πολλά ακόμη θέματα.»

Στην ίδια ανάρτηση ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρει ότι συζήτησε με τον Ρώσο ομόλογό του και για τις μελλοντικές εμπορικές σχέσεις «όταν επιτευχθεί ειρήνη μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας».

Όπως μετέδωσε η ανταποκρίτρια του ΕΡΤnews στην Ουάσινγκτον, Λένα Αργύρη, παραμονή της επίσκεψης Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο, ο Πρόεδρος Τραμπ ετοιμάζεται να επανακαθορίσει τη στάση του απέναντι στη Ρωσία και να διαμορφώσει μια νέα στρατηγική καθώς «η διπλωματία της προσέγγισης δεν απέδωσε, οι απειλές για νέες κυρώσεις δεν λειτούργησαν και ο Πούτιν παραμένει αδιάλλακτος».

Σύμφωνα με πληροφορίες- ο πρόεδρος Τραμπ απογοητευμένος και οργισμένος- εξετάζει με θετική διάθεση το αίτημα της Ουκρανίας για την προμήθεια πυραύλων Tomahawk– μια κίνηση που θα μπορούσε να προκαλέσει τεράστια πίεση στην Μόσχα και ίσως να αλλάξει τα δεδομένα του πολέμου. Ο Τραμπ θα ήθελε να αξιοποιήσει τη δυναμική της συμφωνίας στη Γάζα και να παρουσιάσει μια δεύτερη μεγάλη διεθνή επιτυχία.

Ertnews.gr