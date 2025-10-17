Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κόσμος

Σεισμική δόνηση 6,1 βαθμών στις νότιες Φιλιππίνες σύμφωνα με αμερικανικό USGS

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Στις Φιλιππίνες η σεισμική και ηφαιστειακή δραστηριότητα είναι έντονη εξαιτίας της γεωγραφικής θέσης της, πάνω στον λεγόμενο δακτύλιο της φωτιάς του Ειρηνικού.

Σεισμική δόνηση μεγέθους 6,1 βαθμών έσεισε τις νότιες Φιλιππίνες σήμερα, σύμφωνα με το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών μελετών (USGS), μια εβδομάδα έπειτα από τους δυο αλλεπάλληλους, φονικούς ισχυρούς σεισμούς που έπληξαν το αρχιπέλαγος της νοτιοανατολικής Ασίας.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί υλικές ζημιές ή θύματα, σύμφωνα με τις υπηρεσίες άμεσης βοήθειας.

Ο σεισμός έγινε σε βάθος 69 χιλιομέτρων, μόλις 100 μέτρα από τον δήμο Νταπά, στην επαρχία Σουριγκάο δελ Νόρτε (νότια).

Πριν από μια εβδομάδα, δυο ισχυροί σεισμοί - 7,4 και 6,7 βαθμών αντίστοιχα - έπληξαν τη νήσο Μιντανάο. Οι αρχές έκαναν λόγο για τουλάχιστον οκτώ νεκρούς.

Άλλος ισχυρός σεισμός, 6,9 βαθμών, έπληξε τη νήσο Τσεμπού στα τέλη Σεπτεμβρίου, όταν έχασαν τη ζωή τους 75 άνθρωποι και καταστράφηκαν κάπου 72.000 κτίρια.

Στις Φιλιππίνες η σεισμική και ηφαιστειακή δραστηριότητα είναι έντονη εξαιτίας της γεωγραφικής θέσης της, πάνω στον λεγόμενο δακτύλιο της φωτιάς του Ειρηνικού.

ΚΥΠΕ

Tags

Φιλιππίνες

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα