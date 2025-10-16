Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Το Ευρωκοινοβούλιο λέει «Ναι» στην απαγόρευση πρόσβασης στο διαδίκτυο σε παιδιά κάτω των 13 ετών

Η ρύθμιση θα τεθεί προς ψήφιση σε μια από τις επόμενες Ολομέλειες του Ευρωκοινοβουλίου.

Την απαγόρευση της πρόσβασης στο διαδίκτυο για ανήλικους κάτω των 13 ετών αποφάσισε με ευρεία πλειοψηφία χθες η Επιτροπή για την Εσωτερική Αγορά και την Προστασία των Καταναλωτών του Ευρωκοινoβουλίου.

Ο ευρωβουλευτής και εκπρόσωπος Τύπου της ευρωομάδας της ΝΔ, Δημήτρης Τσιόδρας, μέλος της Επιτροπής για την Εσωτερική Αγορά και την Προστασία των Καταναλωτών ορίστηκε εισηγητής εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στη Γνωμοδότηση του Ευρωκοινοβουλίου σχετικά με τον αντίκτυπο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και του διαδικτυακού περιβάλλοντος στους νέους.

Η Έκθεση αυτή θα αποτυπώσει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι νέοι στο διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως ο ψηφιακός εθισμός και η έκθεση σε ακατάλληλο ή παράνομο περιεχόμενο και θα καταλήξει σε σαφείς προτάσεις για τη διασφάλιση ενός ψηφιακού κόσμου ασφαλέστερου για παιδιά και νέους, όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση.

