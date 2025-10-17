Συνομιλίες με τον Ρώσο Πρόεδρο θα έχει ο Πρωθυπουργός της Ουγγαρίας

Ο Πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Ορμπάν δήλωσε ότι θα έχει συνομιλίες με τον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν αργότερα σήμερα Παρασκευή, καθώς η Βουδαπέστη έχει ξεκινήσει προετοιμασίες για μια συνάντηση ανάμεσα στον Πούτιν και στον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Ορμπάν, ο οποίος είναι σύμμαχος του Τραμπ, αλλά έχει διατηρήσει στενούς δεσμούς και με τη Μόσχα παρά τον πόλεμο στην Ουκρανία, δήλωσε ότι η συνάντηση "θα αφορά την ειρήνη" και, αν προκύψει ειρηνευτική συμφωνία, αυτό θα οδηγήσει σε μια νέα φάση οικονομικής ανάπτυξης στην Ουγγαρία και στην Ευρώπη.

Ο Τραμπ ανακοίνωσε χθες ότι θα συναντηθεί με τον Πούτιν στην ουγγρική πρωτεύουσα για να συζητήσουν για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Όπως είπε ο Ορμπάν στο κρατικό ραδιόφωνο, η συνάντηση πιθανόν να πραγματοποιηθεί εντός των επόμενων δύο εβδομάδων, αν οι υπουργοί Εξωτερικών ΗΠΑ και Ρωσίας καταφέρουν να διευθετήσουν τα εναπομείνατα ζητήματα που εκκρεμούν στη διάρκεια προγραμματισμένης συνάντησης την ερχόμενη εβδομάδα.

"Χθες το βράδυ έδωσα εντολές για τη σύσταση οργανωτικής επιτροπής, εκθέσαμε τα σημαντικότερα ζητήματα και ξεκίνησαν οι προετοιμασίες", είπε ο Ούγγρος Πρωθυπουργός χωρίς να αναφερθεί σε λεπτομέρειες.

Ο Ορμπάν είπε ότι η Ευρώπη θα πρέπει να ανοίξει τους δικούς της διπλωματικούς διαύλους προς τη Ρωσία και κατηγόρησε και πάλι την ΕΕ ότι υιοθέτησε "φιλοπολεμική στάση", όπως τη χαρακτήρισε, στο θέμα της Ουκρανίας.

Πηγή: ΚΥΠΕ