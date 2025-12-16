Το 2030 η πρώτη παράδοση Eurofighter από ΗΒ στην Tουρκία - Τι λέει Τουρκικό δημοσίευμα

Η πρώτη παράδοση μαχητικών Eurofighter Typhoon για την Τουρκία προγραμματίζεται για το 2030, σύμφωνα με την εξειδικευμένη για θέματα άμυνας τουρκική ιστοσελίδα SavunmaTR, η οποία επικαλείται επιβεβαίωση από την Πρεσβεία του Ηνωμένου Βασιλείου στην Άγκυρα.

Όπως αναφέρεται, στο πακέτο περιλαμβάνεται ο πύραυλος αέρος-αέρος μεγάλης εμβέλειας Meteor, ενώ η Τουρκία θα έχει δικαιώματα ενσωμάτωσης εγχώριων όπλων, λογισμικού και συστημάτων, καθώς και πλήρη εθνικό έλεγχο στα δεδομένα αποστολής.

Η διαδικασία θα εξελιχθεί σε δύο φάσεις. Την προμήθεια αεροσκαφών και οπλισμού σε πρώτο σταδιο και, έπειτα, συμφωνίες συντήρησης, υποστήριξης και εκπαίδευσης.

Το Ηνωμένο Βασίλειο διατηρεί κεντρικό ρόλο στην παραγωγή του Eurofighter Typhoon.

Πηγή: ΚΥΠΕ