Πώς οι Τόμαχοκ θα μπορούσαν να αλλάξουν τα δεδομένα στην Ουκρανία

Game changer ή μοχλός πίεσης; Οι πύραυλοι Τόμαχοκ, ένα από τα σύμβολα της αμερικανικής ισχύος εδώ και δεκαετίες, έχουν επανέλθει και πάλι στο προσκήνιο. Αυτή τη φορά, για την χρήση τους στον ουκρανικό πόλεμο και συγκεκριμένα όταν ο πρόεδρος Ζελένσκι διεκδικεί την αποστολή τους από την Ουάσινγκτον.

Ο Ουκρανός πρόεδρος επιθυμεί να ενισχύσει το οπλοστάσιο του με τους Τόμαχοκ προκειμένου να μπορεί να επιχειρεί μακράς εμβέλειας αποτροπή, επιδιώκοντας να τους χρησιμοποιήσει ως game changer.

Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται να θέλει να χρησιμοποιήσει τους πυραύλους ως μοχλό πίεσης για τον τερματισμό του ουκρανικού πολέμου. Παρόμοια στρατηγική είχε χρησιμοποιήσει και στην Μέση Ανατολή με την συμφωνία μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, όπου είχε πιέσει τον Ισραηλινό πρωθυπουργό να δεχτεί την πρώτη φάση της εκεχειρίας.

Σε κάθε περίπτωση, η Ουάσινγκτον θα πρέπει να ισορροπήσει ανάμεσα στην ανάγκη στήριξης του Κιέβου και στην αποφυγή άμεσης αντιπαράθεσης με τη Μόσχα, καθώς το Κρεμλίνο έχει ήδη χαρακτηρίσει «κόκκινη γραμμή» την παράδοση πυραύλων με εμβέλεια άνω των 500 χιλιομέτρων.

Γιατί οι Ουκρανοί θέλουν τους Τόμαχοκ;

Αναλύοντας τις δυνατότητες των πυραύλων ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι τους ζητά, θέλοντας να πετύχει την αλλαγή στρατηγικής της Ουκρανίας, από την άμυνα... στην επιλεκτική μακράς εμβέλειας αποτροπή.

«Η ισορροπία στο πεδίο δεν αλλάζει μόνο με στρατούς· αλλάζει όταν αλλάζουν οι αποστάσεις», σχολιάζει Ουκρανός αναλυτής άμυνας στο Kyiv Independent.

Αν οι ΗΠΑ αποφασίσουν να προχωρήσουν, το Κίεβο θα αποκτήσει ένα μέσο που θα μπορούσε να αλλάξει, ακόμη και την έκβαση του πολέμου.

Αλλά, όπως συμβαίνει συχνά με την τεχνολογία του πολέμου, η πραγματική δύναμη των Tomahawk δεν θα μετρηθεί μόνο σε χιλιόμετρα ή κιλά εκρηκτικών, αλλά στην πολιτική βούληση να χρησιμοποιηθούν — και στις ισορροπίες που θα διαμορφωθούν γύρω από αυτή τη χρήση.

Πόσους Τόμαχοκ μπορεί να πάρει η Ουκρανία;

Δημοσίευμα της DW αναφέρει ότι καταρχήν δεν είναι σαφές ούτε πόσους πυραύλους Τόμαχοκ διαθέτουν οι ΗΠΑ στο απόθεμα της, ούτε πόσο θα κοστίσει ο καθένας. Ο Ζελένσκι ανέφερε ότι εάν η χώρα αποκτήσει αυτούς τους πυραύλους, τότε οι ένοπλες δυνάμεις θα χτυπήσουν συγκεκριμένες ρωσικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις.

Ο λόγος είναι ότι οι Tomahawks είναι ακριβά, αν και οι τιμές ποικίλλουν ανάλογα με τη χώρα που τα αγοράζει. Η Ολλανδία, για παράδειγμα, πληρώνει 12,5 εκατομμύρια δολάρια (10,6 εκατομμύρια ευρώ) ανά πύραυλο, ενώ η Ιαπωνία πληρώνει μόλις 4,25 εκατομμύρια δολάρια, πιθανώς επειδή οι ΗΠΑ θεωρούν τη γειτονική της Ιαπωνίας Κίνα ως σημαντική απειλή για την ασφάλεια, εξήγησε ο Katkov.

«Αν πάρουμε ένα μέσο πακέτο χρηματοδότησης PURL ύψους μισού δισεκατομμυρίου δολαρίων και χρησιμοποιήσουμε την τιμή της Ιαπωνίας, αυτό θα αγοράσει περίπου 117 πυραύλους. Χρησιμοποιώντας την ολλανδική τιμή, θα ήταν σημαντικά λιγότεροι. Ο ρυθμός παραγωγής για όλες τις παραλλαγές του Tomahawk είναι περίπου 50 ανά έτος. Αυτό δεν είναι πολύ, πράγμα που σημαίνει ότι η Ουκρανία σίγουρα δεν θα πάρει χιλιάδες, ίσως ούτε καν εκατοντάδες πυραύλους».

Το αν η Ουκρανία θα λάβει καθόλου ή μόνο έναν ορισμένο αριθμό, θα καθορίσει τον τρόπο με τον οποίο το Κίεβο θα τους χρησιμοποιήσει και αν θα μπορούσαν να αλλάξουν την πορεία του πολέμου

Μπορούν να απειλήσουν τη Ρωσία

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Ρωσία έρχεται αντιμέτωποι με τους πυραύλους Τόμαχοκ. Οι πύραυλοι είχαν χρησιμοποιηθεί για να καταστρέψουν ρωσικούς στόχους αεροπορικής άμυνας στη Συρία το 2017 και το 2018.

Χρησιμοποιούν πολύπλοκα συστήματα πλοήγησης, δίνοντας στους αντιπάλους μόλις λίγα δευτερόλεπτα για να αντιδράσουν μόλις οι πύραυλοι ανιχνευθούν από το ραντάρ, είπε. Για την αναχαίτισή τους απαιτείται ένα πυκνό δίκτυο ραντάρ χαμηλού επιπέδου, γρήγορος προσδιορισμός στόχων και συγχρονισμένη αεροπορική άμυνα.

«Τα ρωσικά [αμυντικά] συστήματα κάλυπταν τους συριακούς στόχους εκείνη την εποχή, αλλά απέτυχαν [να καταρρίψουν τα Tomahawk]», είπε ο εμπειρογνώμονας, προσθέτοντας ότι οι πύραυλοι είναι «ιδιαίτερα αποτελεσματικοί όταν εκτοξεύονται σε ομοβροντίες, καθώς η υπερφόρτωση των αεροπορικών αμυντικών συστημάτων αυξάνει το ποσοστό επιτυχίας τους». Τα ρωσικά συστήματα S-400 ή Pantsir, είπε, είναι «αδύναμα έναντι των Tomahawk».

Οι δυνατότητες μεγάλου βεληνεκούς του πυραύλου θα επέτρεπαν στις ουκρανικές δυνάμεις να χτυπήσουν βασικούς στρατιωτικούς στόχους βαθιά μέσα στη Ρωσία, σε απόσταση έως 1.600 χιλιομέτρων (περίπου 1.000 μίλια), δήλωσε ο αρχισυντάκτης του Defense Express, Oleh Katkov, στο DW. «Αρκετά ρωσικά εργοστάσια όπλων θα μπορούσαν να καταστραφούν».

Το αμερικανικό Ινστιτούτο Μελέτης του Πολέμου (ISW) πιστεύει επίσης ότι η Ουκρανία θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει Tomahawks για να προκαλέσει σημαντικές ζημιές ή να καταστρέψει βασικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο εσωτερικό της Ρωσίας, όπως το εργοστάσιο drone στο Yelabuga του Ταταρστάν ή την αεροπορική βάση Engels-2 στο Saratov, την οποία η Ρωσία χρησιμοποιεί για να εκτοξεύει βομβαρδιστικά αεροσκάφη για μεγάλης κλίμακας επιθέσεις κατά της Ουκρανίας. Το ISW εκτιμά ότι 1.600 έως 2.000 ρωσικοί στρατιωτικοί στόχοι θα μπορούσαν να βρίσκονται εντός της εμβέλειας των Tomahawk.

Οι Τόμαχοκ ως μοχλός πίεσης της Ρωσίας

«Αν ο πόλεμος (σσ της Ουκρανίας ) δεν τελειώσει, μπορεί να στείλω Τόμαχοκ», είχε πει πρόσφατα ο Ντόναλντ Τραμπ σε μία προσπάθεια να φέρει ξανά την Ρωσία στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, σύμφωνα με την ανάλυση Euronews.

Ήδη το Κρεμλίνο είχε τονίσει ότι η δήλωση του Αμερικανού προέδρου προκαλεί «εξαιρετική ανησυχία» στη Ρωσία, προσθέτοντας ότι ο πόλεμος εισέρχεται σε μία «δραματική στιγμή, δεδομένου ότι οι εντάσεις κλιμακώνονται».

Πέραν τούτου, ο Πούτιν είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Τραμπ πριν ο Ζελένσκι φτάσει στο Λευκό Οίκο προκειμένου να συναντηθεί με τον πρόεδρο των ΗΠΑ. Από την συνομιλία αυτή προγραμματίστηκε η συνάντηση του Τραμπ με τον Ουκρανό πρόεδρο.

