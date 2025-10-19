Πρώτη αντίδραση Ερντογάν για τη νίκη Ερχιουρμάν: «Θα υπερασπιστούμε τα κυριαρχικά δικαιώματα της τδβκ»

Ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν συνεχάρη τον νικητή των «προεδρικών εκλογών» στην τουρκοκυπριακή κοινότητα Τουφάν Ερχιουρμάν, τονίζοντας ότι «ως Τουρκία θα συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε τα κυριαρχικά δικαιώματα και συμφέροντα της τουρκικής δημοκρατίας της βόρειας Κύπρου, μαζί με τους Τουρκοκύπριους αδελφούς μας, σε κάθε βήμα».

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, έκανε την ακόλουθη δήλωση στον λογαριασμό του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης:

«Σύμφωνα με τα ανεπίσημα αποτελέσματα των εκλογών που διεξήχθησαν σήμερα στην τουρκική δημοκρατία της βόρειας Κύπρου, συγχαίρω τον κ. Τουφάν Ερχιουρμάν».

«Ελπίζω ότι αυτές οι εκλογές», πρόσθεσε, «οι οποίες για άλλη μια φορά καταδεικνύουν τη δημοκρατική ωριμότητα της τουρκικής δημοκρατίας της βόρειας Κύπρου και αντανακλούν τη βούληση των Τουρκοκυπρίων αδελφών μας στις κάλπες, θα είναι ωφέλιμες για τις χώρες μας και την περιοχή μας».

«Ως Τουρκία», κατέληξε, «θα συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε τα κυριαρχικά δικαιώματα και συμφέροντα της τουρκικής δημοκρατίας της βόρειας Κύπρου, μαζί με τους Τουρκοκύπριους αδελφούς μας, σε κάθε βήμα».