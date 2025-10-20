Μεγάλη μετατόπιση θέσης από Άγκυρα για casus belli: «Το Αιγαίο δεν είναι άλυτο πρόβλημα», λέει ο Φιντάν

Για πρώτη φορά η Τουρκία, σε επίπεδο ρητορικής, μετατοπίζει τη θέση της όσον αφορά το Αιγαίο και το «casus belli», όπως μεταδίδει από την Κωνσταντινούπολη ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ, Μανώλης Κωστίδης, σημειώνοντας ότι πρόκειται για μια εξαιρετικά σημαντική είδηση.

Όπως σημειώνει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ, ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, τόνισε ότι οι δύο χώρες μπορούν να συζητήσουν το θέμα των 12 μιλίων, σημείωσε ότι είναι εφικτή η μόνιμη ειρήνη στο Αιγαίο, στην Ανατολική Μεσόγειο και στην Κύπρο, ενώ για πρώτη φορά δεν έκανε καμία αναφορά σε καμία αιτία πολέμου.

«Το ζήτημα είναι απλό. Εγώ δεν αποδέχομαι τα 12 μίλια, εσύ δεν αποδέχεσαι τα 6 μίλια, μπορούμε να κάτσουμε να δούμε ορισμένα σημεία…, αυτά συζητήθηκαν με τις διερευνητικές επαφές, προχώρησαν σε κάποια σημεία. Το πρόβλημα στο Αιγαίο δεν είναι πρόβλημα το οποίο δεν μπορεί να επιλυθεί», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Χακάν Φιντάν.

«Όσο υπάρχει πολιτική βούληση το πρόβλημα αυτό μπορεί να επιλυθεί. Όλοι φοβούνται το εξής: "Αν λύσω αυτό το πρόβλημα, θα μου κοστίσει την εξουσία μου;" Αυτό είναι το πρόβλημα στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα αν πουν πως ανεξάρτητα από το ζήτημα της παραμονής μου στην εξουσία, αλλά θα λύσω ένα ζήτημα Ελλάδας-Toυρκίας... Ελπίζουμε ότι θα έχουμε την ευκαιρία να το κάνουμε αυτό όσο ο κ. Μητσοτάκης θα είναι στην εξουσία».

«Η μόνιμη ειρήνη στο Αιγαίο, στην Αν. Μεσόγειο, στην Κύπρο είναι εφικτή»

Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας πρόσθεσε ακόμη ότι «η μόνιμη ειρήνη στο Αιγαίο, στην Αν. Μεσόγειο, στην Κύπρο είναι εφικτή», ωστόσο έκανε επίσης αναφορά και στις αντιρρήσεις της Αθήνας για τη συμεμτοχή της Τουρκίας στο πρόγραμμα SAFE.

«Οι Τούρκοι και οι Έλληνες είναι πλέον οι αρχαίοι λαοί της περιοχής. Επομένως, πρέπει να ξεφύγουμε από αυτό το αδιέξοδο. Το μέλλον μας περιμένει. Ας καθίσουμε, λοιπόν, και ας συζητήσουμε τα υπάρχοντα προβλήματά μας με πολιτισμένο τρόπο. Αν συνεχίσετε να παράγετε απειλητική γλώσσα, η Τουρκία θα παράγει δέκα φορές περισσότερη. Δεν υπάρχει λόγος γι' αυτό», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών.

«Το γεγονός ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός (Κυριάκος Μητσοτάκης), για να αμυνθεί, καυχιέται στο Ελληνικό Κοινοβούλιο για το πώς δεν θα δεχθούν την Τουρκία στο Πρόγραμμα SAFE είναι κάτι που αξίζει να εκτεθεί. Το σύστημα της Ευρώπης, το σύστημα ασφαλείας της, έχει καταληφθεί από μία ή δύο χώρες όπως η Ελλάδα. Έχει χακαριστεί. Αυτές οι χώρες δεν έχουν κανένα συμφέρον για την ευρωπαϊκή ασφάλεια», πρόσθεσε.

Καταλήγοντας, ο Χακάν Φιντάν σημείωσε: «Η αιώνια ειρήνη μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας είναι δυνατή στο Αιγαίο Πέλαγος. Ας την κάνουμε εφικτή. Είναι δυνατή στη Μεσόγειο. Ας την κάνουμε εφικτή και στη Μεσόγειο. Ισότιμοι κυρίαρχοι εταίροι, η ειρήνη και η συνύπαρξη μεταξύ Τούρκων και Ελληνοκυπρίων στο νησί της Κύπρου είναι επίσης δυνατές. Ας το κάνουμε εφικτό και αυτό. Αυτό είναι λοιπόν το μήνυμά μας. Ας ελπίσουμε ότι θα βρει απήχηση».

