Έντονη βροχόπτωση σε διάφορες περιοχές της Κύπρου – Προβλήματα στην ορατότητα των οδηγών (βίντεο)

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κόσμος

Ο Ντόναλντ Τραμπ διορίζει Αμερικανό επιχειρηματία κάνναβης ειδικό απεσταλμένο στο Ιράκ

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Ο Μαρκ Σαβάγια, ιδρυτής εταιρείας κάνναβης και υποστηρικτής του Τραμπ, ορίζεται ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ στο Ιράκ, ενισχύοντας τη συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ονόμασε Αμερικανό επιχειρηματία γεννημένο στο Ιράκ, ειδικευμένο στην κάνναβη, στο αξίωμα του ειδικού απεσταλμένου της προεδρίας των ΗΠΑ στο Ιράκ, εξαίροντάς τον διότι είχε συμβολή στην κινητοποίηση ψηφοφόρων υπέρ του στις προεδρικές εκλογές του περασμένου Νοεμβρίου.

Ο Μαρκ Σαβάγια είναι ο ιδρυτής της εταιρείας Leaf and Bud, η οποία ειδικεύεται στην καλλιέργεια κάνναβης σε κλειστούς χώρους, με έδρα το Ντιτρόιτ, τη μεγαλύτερη πόλη της πολιτείας Μίσιγκαν, στις μεσοδυτικές ΗΠΑ.

«Η βαθιά κατανόηση του Μαρκ όσον αφορά τις σχέσεις ανάμεσα στο Ιράκ και τις ΗΠΑ, καθώς και οι σχέσεις του στην περιοχή, θα συμβάλλουν να προωθηθούν τα συμφέροντα του αμερικανικού λαού», ανέφερε προχθές Κυριακή ο ρεπουμπλικάνος μέσω Truth Social.

«Ο Μαρκ διαδραμάτισε ρόλο - κλειδί στην εκστρατεία μου στο Μίσιγκαν, όπου εκείνος και άλλοι συνέβαλαν να εξασφαλίσω αριθμό ψήφων-ρεκόρ μεταξύ των αμερικανών μουσουλμάνων», πρόσθεσε.

Ο Μαρκ Σαβάγια δεν είναι μουσουλμάνος αλλά Χαλδαίος, μέλος μειονότητας.

Η κάνναβη είναι παράνομη στο Ιράκ, όπου σοβαρές υποθέσεις διακίνησης ναρκωτικών επισύρουν την ποινή του θανάτου.

Ο κ. Σαβάγια δήλωσε χθες μέσω X «αποφασισμένος να ενισχύσει την εταιρική σχέση των ΗΠΑ και του Ιράκ υπό την ηγεσία και την καθοδήγηση του Προέδρου Τραμπ».

Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags

ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗΙΡΑΚ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα