Προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Μια 20χρονη γυναίκα στη Νότια Κορέα προκάλεσε πυρκαγιά στο διαμέρισμά της στην πόλη Οσάν, ενώ προσπαθούσε να σκοτώσει μια κατσαρίδα με αυτοσχέδιο φλογοβόλο. Η φωτιά ξέφυγε από τον έλεγχό της, με τραγικό αποτέλεσμα: μια γειτόνισσά της έχασε τη ζωή της, αφού έπεσε από το παράθυρο προσπαθώντας να διαφύγει από τον καπνό.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η νεαρή γυναίκα χρησιμοποίησε εύφλεκτο σπρέι για να κάψει το έντομο, όπως —όπως παραδέχθηκε— είχε κάνει και στο παρελθόν. Αυτή τη φορά, όμως, η σπίθα άναψε σε αντικείμενα του σπιτιού, προκαλώντας πυρκαγιά που εξαπλώθηκε γρήγορα.

Το θύμα, 30 ετών από την Κίνα, ζούσε με τον σύζυγό της και το δύο μηνών μωρό τους στον πέμπτο όροφο του ίδιου κτηρίου. Όταν αντιλήφθηκαν τις φλόγες, άνοιξαν το παράθυρο και κάλεσαν για βοήθεια, καθώς ο πυκνός καπνός είχε αποκλείσει τη σκάλα. Ο άνδρας κατάφερε να περάσει στο διπλανό κτήριο, αφού πρώτα παρέδωσε το μωρό του σε έναν γείτονα· η γυναίκα όμως έχασε την ισορροπία της και έπεσε, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα.

Η αστυνομία της Οσάν διερευνά την υπόθεση και εξετάζει το ενδεχόμενο να απαγγελθούν κατηγορίες για πρόκληση πυρκαγιάς και ανθρωποκτονία από αμέλεια. Οκτώ ακόμη κάτοικοι του κτηρίου υπέστησαν ελαφρά αναπνευστικά προβλήματα από την εισπνοή καπνού.

Το κτήριο, που στεγάζει εμπορικά καταστήματα στο ισόγειο και 32 διαμερίσματα στους επάνω ορόφους, υπέστη σημαντικές ζημιές.

Η πρακτική του να καίγονται κατσαρίδες με φλόγιστρα ή εύφλεκτα σπρέι έχει αποκτήσει τα τελευταία χρόνια επικίνδυνη δημοφιλία, λόγω βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που τη δείχνουν ως «πρωτότυπη» λύση. Το 2018, ένας άνδρας στην Αυστραλία είχε επίσης βάλει φωτιά στο σπίτι του προσπαθώντας να εξοντώσει κατσαρίδες με παρόμοιο τρόπο.

Πηγή: BBC |