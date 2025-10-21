Δεν υπάρχει βάση για συνέχιση κυρώσεων, αναφέρει η Πρεσβεία του Ιράν

Το ψήφισμα 2231 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ έληξε και δεν υπάρχει νομική βάση για τη συνέχιση τυχόν κυρώσεων ή περιορισμών κατά του ειρηνικού πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, αναφέρει σε ανακοίνωση η Πρεσβεία του Ιράν στην Λευκωσία.

Όπως αναφέρει, πριν από δέκα χρόνια (2015), συνήφθη το Κοινό Ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης (JCPOA) με σκοπό την ειρηνική επίλυση του ζητήματος του πυρηνικού προγράμματος της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν. Στη συνέχεια, εγκρίθηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών μέσω του Ψηφίσματος 2231, καθιερώνοντας έτσι νομικά δεσμευτική ισχύ.

"Με την προγραμματισμένη λήξη του ψηφίσματος 2231 του Συμβουλίου Ασφαλείας στις 18 Οκτωβρίου 2025, το ζήτημα του ειρηνικού πυρηνικού προγράμματος του Ιράν θα έπρεπε να είχε αφαιρεθεί δεόντως από την ημερήσια διάταξη του Συμβουλίου. Ωστόσο, αυτή η νόμιμη διαδικασία έχει παρεμποδιστεί από τις μονομερείς και παράνομες ενέργειες των τριών ευρωπαϊκών χωρών (Γερμανία, Γαλλία και Ηνωμένο Βασίλειο) -συλλογικά γνωστές ως E3- οι οποίες, στις 28 Αυγούστου 2025, ξεκίνησαν τον λεγόμενο μηχανισμό «snapback»" αναφέρει.

Αυτή η ενέργεια, προσθέτει, "είναι νομικά αβάσιμη και πολιτικά υποκινούμενη και ελήφθη παρά την ύπαρξη μιας εποικοδομητικής διπλωματικής εναλλακτικής λύσης, δηλαδή του σχεδίου ψηφίσματος που πρότειναν η Ρωσική Ομοσπονδία και η Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας για εξάμηνη παράταση των διατάξεων του Ψηφίσματος 2231, το οποίο θα μπορούσε να είχε αποτρέψει την κλιμάκωση".

"Το ψήφισμα 2231 του Συμβουλίου Ασφαλείας έληξε την προγραμματισμένη ημερομηνία της 18ης Οκτωβρίου 2025. Δεν υπάρχει νομική βάση για τη συνέχιση τυχόν κυρώσεων ή περιορισμών κατά του ειρηνικού πυρηνικού προγράμματος του Ιράν. Η ενεργοποίηση του λεγόμενου μηχανισμού επαναφοράς από τις τρεις ευρωπαϊκές χώρες είναι άκυρη, παράνομη και αντίθετη με τις αρχές του διεθνούς δικαίου και τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών" συνεχίζει.

Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, καταλήγει αναφέροντας πως "επιβεβαιώνοντας τη συνεπή δέσμευσή της στη διπλωματία και τον διάλογο, διατηρεί το νόμιμο δικαίωμά της να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των εθνικών της συμφερόντων και να διασφαλίσει την πλήρη άρση όλων των άδικων και παράνομων κυρώσεων".

