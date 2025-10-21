Δήλωση για Ουκρανία από ΕΕ, ΗΒ και Ζελένσκι ως απάντηση στις ρωσικές καθυστερήσεις

Δήλωση για την Ειρήνη στην Ουκρανία εκδόθηκε με την υπογραφή του Προέδρου Ζελένσκι της Ουκρανίας, του Πρωθυπουργού Στάρμερ του Ηνωμένου Βασιλείου, του Καγκελάριου Μερτς της Γερμανίας, του Προέδρου Μακρόν της Γαλλίας, της Πρωθυπουργού Μελόνι της Ιταλίας, του Πρωθυπουργού Τουσκ της Πολωνίας, της Προέδρου της Κομισιόν φον ντερ Λάιεν, του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Κόστα, του Πρωθυπουργού Στόρε της Νορβηγίας, του Προέδρου Σταμπ της Φινλανδίας και της Πρωθυπουργού Φρέντερικσεν της Δανίας.

«Είμαστε όλοι ενωμένοι στην επιθυμία μας για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη, την οποία αξίζει ο λαός της Ουκρανίας. Υποστηρίζουμε σθεναρά τη θέση του Προέδρου Τραμπ ότι οι μάχες πρέπει να σταματήσουν αμέσως και ότι η τρέχουσα γραμμή επαφής πρέπει να είναι το σημείο εκκίνησης των διαπραγματεύσεων. Παραμένουμε προσηλωμένοι στην αρχή ότι τα διεθνή σύνορα δεν πρέπει να αλλάξουν με τη βία», σημειώνουν.

«Οι τακτικές κωλυσιεργίας της Ρωσίας έχουν δείξει ξανά και ξανά ότι η Ουκρανία είναι το μόνο μέρος που ενδιαφέρεται σοβαρά για την ειρήνη. Όλοι μπορούμε να δούμε ότι ο Πούτιν συνεχίζει να επιλέγει τη βία και την καταστροφή. Επομένως, είμαστε σαφείς ότι η Ουκρανία πρέπει να βρίσκεται στην ισχυρότερη δυνατή θέση - πριν, κατά τη διάρκεια και μετά από οποιαδήποτε εκεχειρία. Πρέπει να εντείνουμε την πίεση στην οικονομία της Ρωσίας και στην αμυντική της βιομηχανία, μέχρι ο Πούτιν να είναι έτοιμος να κάνει ειρήνη. Αναπτύσσουμε μέτρα για να αξιοποιήσουμε πλήρως την αξία των ακινητοποιημένων κυρίαρχων περιουσιακών στοιχείων της Ρωσίας, ώστε η Ουκρανία να έχει τους πόρους που χρειάζεται».

Το ανακοινωθέν κλείνει με τα προγραμματισμένα ραντεβού των ηγετών την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και με τη μορφή του Συνασπισμού των Προθύμων αργότερα, όπου θα συζητήσουν πώς θα προχωρήσουν αυτό το έργο και θα υποστηρίξουν περαιτέρω την Ουκρανία.

ΚΥΠΕ