Με τον Βασιλιά του Μπαχρέιν συναντήθηκε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, συναντήθηκε σήμερα με τον Βασιλιά του Μπαχρέιν, Χαμάντ μπιν Ίσα αλ Κχαλίφα, στο Παλάτι Qudaibiya στη Μανάμα, στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψης που πραγματοποιεί στο Βασίλειο κατόπιν πρόσκλησης του Μονάρχη.

Κατά την άφιξή του στο Παλάτι το μεσημέρι, πραγματοποιήθηκε επίσημη τελετή υποδοχής με στρατιωτικό άγημα να αποδίδει τιμές και ανάκρουση των Εθνικών Ύμνων Κύπρου και Μπαχρέιν. Ακολούθησε κατ’ ιδίαν συνάντηση μεταξύ του Προέδρου Χριστοδουλίδη και του Βασιλιά.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος υπέγραψε το βιβλίο επισκεπτών του Παλατιού, εκφράζοντας την εκτίμησή του προς τον Βασιλιά και τον Διάδοχο του Θρόνου και Πρωθυπουργό, Πρίγκιπα Σαλμάν μπιν Χαμάντ αλ Κχαλίφα, για τη στήριξη στην προώθηση των διμερών σχέσεων και της μακροχρόνιας συνεργασίας μεταξύ Κύπρου και Μπαχρέιν.

Ο κ. Χριστοδουλίδης αναγνώρισε τη «σοφή και με όραμα ηγεσία» του Βασιλιά, που έχει εδραιώσει το Βασίλειο ως φάρο περιφερειακής και διεθνούς συνεργασίας, διαθρησκευτικού διαλόγου και ειρηνικής συνύπαρξης. Εξέφρασε, επίσης, την τιμή που αισθάνθηκε για τη θερμή υποδοχή και τόνισε την κοινή δέσμευση για περαιτέρω αναβάθμιση των διμερών σχέσεων.

Κλείνοντας, ευχήθηκε στον Βασιλιά μακρά και ευήμερη βασιλεία και στον λαό του Μπαχρέιν ειρήνη, ευημερία και επιτυχία, εκφράζοντας την ελπίδα ότι η φιλία μεταξύ των δύο χωρών θα παραμείνει ισχυρή.