Αντιπρόεδρος του Εκτελεστικού Συμβουλίου της Ασιατικής Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης εξελέγη ο Νίκος Τορναρίτης

Ομόφωνα στη θέση του Αντιπροέδρου του Εκτελεστικού Συμβουλίου της Ασιατικής Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης (ΑΚΣ) για το 2026 εξελέγη ο βουλευτής Νίκος Τορναρίτης, επικεφαλής της κυπριακής αντιπροσωπίας στη Συνέλευση.

Η εκλογή πραγματοποιήθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης του Εκτελεστικού Συμβουλίου της ΑΚΣ, η οποία διεξάγεται ενόψει της Συνόδου της Ολομέλειας, με αντικείμενο τη συζήτηση και έγκριση της ημερήσιας διάταξης, καθώς και των ψηφισμάτων που υιοθετήθηκαν από τις τέσσερις Μόνιμες Επιτροπές της Συνέλευσης.

Ο Γενικός Γραμματέας της ΑΚΣ προέβη σε ιδιαίτερα τιμητική αναφορά στη μακρόχρονη και πολυδιάστατη προσφορά του κ. Τορναρίτη στο έργο της Συνέλευσης, επισημαίνοντας τη συμβολή του στην ενίσχυση του διαλόγου, της συνεργασίας και της κοινοβουλευτικής διπλωματίας.

Στην αντιφώνησή του, ο κ. Τορναρίτης ευχαρίστησε τα μέλη της Συνέλευσης για την εμπιστοσύνη που του έδειξαν, σημειώνοντας ότι η εκλογή του αντανακλά τη διαχρονική παρουσία και συμβολή της Βουλής των Αντιπροσώπων και της Κυπριακής Δημοκρατίας στο έργο της ΑΚΣ. Παράλληλα, εξέφρασε τη συγκίνησή του, υπογραμμίζοντας ότι η συμμετοχή του στη Συνέλευση, κατά τα δώδεκα χρόνια παρουσίας του, αποτέλεσε όχι μόνο πολιτικό φόρουμ, αλλά και χώρο συνεργασίας, αμοιβαίου σεβασμού και ανάπτυξης ουσιαστικών σχέσεων.

Τέλος, ο κ. Τορναρίτης αναφέρθηκε στον ρόλο της Κύπρου ως αξιόπιστης γέφυρας διαλόγου και συνεργασίας, εκφράζοντας τη βούλησή του να συνεχίσει να συμβάλλει ενεργά στο έργο της Ασιατικής Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης.