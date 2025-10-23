«Οδυνηρή απάντηση» υπόσχεται η Ρωσία αν η ΕΕ κατασχέσει τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία

«Οδυνηρή απάντηση» υπόσχεται η Ρωσία σε οποιαδήποτε κίνηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για κατάσχεση παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων, με την εκπρόσωπο του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα να αναφέρει πως τέτοιες ενέργειες αντιβαίνουν στο διεθνές Δίκαιο.

Η προειδοποίηση αυτή διατυπώθηκε ενώ οι ηγέτες της ΕΕ συνεδριάζουν στις Βρυξέλλες για να συζητήσουν σχέδιο για να χρησιμοποιηθούν τα εν λόγω περιουσιακά στοιχεία ως η βάση για ένα «δάνειο αποζημίωσης» 140 δισεκατομμυρίων ευρώ προς την Ουκρανία.

«Οποιεσδήποτε ενέργειες με ρωσικά περιουσιακά στοιχεία χωρίς τη συναίνεση της Ρωσίας είναι άκυρες από την άποψη του διεθνούς και του συμβατικού δικαίου. Δεν υπάρχει νόμιμος τρόπος για να πάρεις τα κεφάλαια κάποιου άλλου χωρίς να πληγούν η τσέπη και το κύρος αυτών που απαλλοτριώνουν» είπε σε δημοσιογράφους η Μαρία Ζαχάροβα.

Βάσει του σχεδίου της ΕΕ, τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία δεν θα κατασχεθούν και η Ρωσία θα διατηρήσει τα χρήματα τα οποία βρίσκονται στο βελγικό χρηματοοικονομικό ίδρυμα Euroclear.

Όμως η Μαρία Ζαχάροβα δήλωσε πως το σχέδιο δείχνει ότι η Ευρώπη «δεν είναι πια ένα ασφαλές καταφύγιο για χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία».

Η ίδια πρόσθεσε:

«Με το να εμπιστευθείς τα κεφάλαιά σου σε Δυτικοευρωπαίους, περιλαμβανομένης της Euroclear, κινδυνεύεις τώρα να τα χάσεις όλα. Σας καλούμε να το σκεφτείτε δύο φορές πριν προβείτε σε ριψοκίνδυνες ενέργειες».

Νωρίτερα σήμερα (23/10) η κ. Ζαχάροβα είχε αναφερθεί και στις κυρώσεις των ΗΠΑ κατά της Μόσχας, υποστηρίζοντας ότι «δεν προκαλούν ιδιαίτερο πρόβλημα» και τονίζοντας ότι η Μόσχα έχει «αποκτήσει ανοσία».

«Πράσινο φως» από την ΕΕ για νέα σειρά κυρώσεων

Η Ευρωπαϊκή Ένωση συμφώνησε το πρωί της Πέμπτης (23/10) σε μια νέα σειρά κυρώσεων κατά της Ρωσίας που στοχεύουν το σκιώδη στόλο των πετρελαιοφόρων της Ρωσίας, πετρελαϊκούς παραγωγούς της χώρας και τις εισαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου, όπως ανακοίνωσε την Πέμπτη η δανική προεδρία της ΕΕ.

«Σήμερα είναι μια καλή μέρα για την Ευρώπη και την Ουκρανία», δήλωσε ο Δανός υπουργός Εξωτερικών Λαρς Λέκε Ράσμουσεν, εν όψει της Συνόδου Κορυφής της ΕΕ που βρίσκεται σε εξέλιξη στις Βρυξέλλες.

Είπε ότι οι νέες κυρώσεις «θα εισαγάγουν νέα και ολοκληρωμένα μέτρα για το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, τον σκιώδη στόλο και τον χρηματοπιστωτικό τομέα της Ρωσίας».

CNN.GR