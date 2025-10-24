«Θα τα πούμε σε 6 μήνες»: O Τραμπ ειρωνεύτηκε τον Πούτιν μετά τη δήλωση ότι η Ρωσία δεν θα επηρεαστεί από τις κυρώσεις

Τη δήλωσή του Βλαντιμίρ Πούτιν ότι δεν θα επηρεαστεί η χώρα του από τις αμερικανικές κυρώσεις σχολίασε ο Ντόναλντ Τραμπ.

«Χαίρομαι που νιώθει έτσι, αυτό είναι καλό», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Στη συνέχεια, με ένα ελαφρύ γέλιο και με τον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκεθ να χαμογελάει δίπλα του, πρόσθεσε: «Θα σας ενημερώσω σε έξι μήνες από τώρα. Ας δούμε πώς θα εξελιχθεί».

Υπενθυμίζεται ότι το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε την Τετάρτη (22/10) κυρώσεις στους ρωσικούς ενεργειακούς ομίλους Rosneft και Lukoil, προσάπτοντας στη Μόσχα «έλλειψη σοβαρής δέσμευσης σε μια ειρηνευτική διαδικασία για να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία».

«Με δεδομένη την άρνηση του προέδρου (σ.σ. της Ρωσίας Βλαντίμιρ) Πούτιν να βάλει τέλος σε αυτόν τον παράλογο πόλεμο, το υπουργείο Οικονομικών (των ΗΠΑ) επιβάλλει κυρώσεις στις δυο μεγαλύτερες (ρωσικές) πετρελαϊκές εταιρείες, οι οποίες χρηματοδοτούν την πολεμική μηχανή του Κρεμλίνου», τόνισε ο Σκοτ Μπέσεντ στην ανακοίνωση που δόθηκε στη δημοσιότητα από τις υπηρεσίες του.

Ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών πρόσθεσε ότι η Ουάσιγκτον είναι διατεθειμένη να «αναλάβει περαιτέρω δράση αν χρειάζεται» και συμπλήρωσε πως «παροτρύνουμε τους συμμάχους μας να ενωθούν μαζί μας και να υιοθετήσουν τις κυρώσεις αυτές»

cnn.gr