Απορρίφθηκε η αίτηση ακύρωσης των συνεδρίων του CHP, διατηρείται η ηγεσία του

Το δικαστήριο της Άγκυρας απέρριψε σήμερα την αίτηση για ακύρωση των τακτικών και έκτακτων συνεδρίων του τουρκικού αντιπολιτευόμενου κόμματος CHP, κρίνοντας ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για προσωρινή αναστολή της λειτουργίας της επίμαχης διοίκησης.

Η υπόθεση άνοιξε έπειτα από καταγγελίες ότι στις συνεδριάσεις στις 4-5 Νοεμβρίου 2023 και της 6 Απριλίου 2025 ενδέχεται να υπήρξαν παρατυπίες και χειραγώγηση της εκλογικής διαδικασίας.

Οι ενάγοντες, ανάμεσά τους ο πρώην Δήμαρχος της Χατάι, Λουτφού Σαβάς, ζητούσαν να ακυρωθούν όλα τα αποτελέσματα των συνεδρίων και να τεθούν σε αργία τα αρμόδια όργανα του κόμματος.

Το δικαστήριο έκρινε ότι δεν συντρέχει επαρκές αποδεικτικό στοιχείο ώστε να επιβληθεί προσωρινή αναστολή των ενεργειών του κόμματος ή αλλαγή της διοίκησής του.

Η απόφαση σηματοδοτεί ότι η σημερινή ηγεσία της CHP παραμένει σε ισχύ, ενώ οι σχετικές δικαστικές διαδικασίες θα συνεχιστούν κανονικά.

Πηγή: ΚΥΠΕ