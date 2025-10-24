Σφετερισμός: Πέντε χρόνια φυλάκιση στον Σιμόν Αϊκούτ

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κόσμος

Απορρίφθηκε η αίτηση ακύρωσης των συνεδρίων του CHP, διατηρείται η ηγεσία του

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Η απόφαση σηματοδοτεί ότι η σημερινή ηγεσία της CHP παραμένει σε ισχύ, ενώ οι σχετικές δικαστικές διαδικασίες θα συνεχιστούν κανονικά.

Το δικαστήριο της Άγκυρας απέρριψε σήμερα την αίτηση για ακύρωση των τακτικών και έκτακτων συνεδρίων του τουρκικού αντιπολιτευόμενου κόμματος CHP, κρίνοντας ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για προσωρινή αναστολή της λειτουργίας της επίμαχης διοίκησης. 

Η υπόθεση άνοιξε έπειτα από καταγγελίες ότι στις συνεδριάσεις στις 4-5 Νοεμβρίου 2023 και της 6 Απριλίου 2025 ενδέχεται να υπήρξαν παρατυπίες και χειραγώγηση της εκλογικής διαδικασίας. 

Οι ενάγοντες, ανάμεσά τους ο πρώην Δήμαρχος της Χατάι, Λουτφού Σαβάς, ζητούσαν να ακυρωθούν όλα τα αποτελέσματα των συνεδρίων και να τεθούν σε αργία τα αρμόδια όργανα του κόμματος.  

Το δικαστήριο έκρινε ότι δεν συντρέχει επαρκές αποδεικτικό στοιχείο ώστε να επιβληθεί προσωρινή αναστολή των ενεργειών του κόμματος ή αλλαγή της διοίκησής του. 

Η απόφαση σηματοδοτεί ότι η σημερινή ηγεσία της CHP παραμένει σε ισχύ, ενώ οι σχετικές δικαστικές διαδικασίες θα συνεχιστούν κανονικά.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags

ΤΟΥΡΚΙΑΑντιπολίτευσηΙΜΑΜΟΓΛΟΥ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα