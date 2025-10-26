Δύο συλλήψεις για τη μεγάλη ληστεία στο Λούβρο - Ο ένας επιχείρησε να διαφύγει στο εξωτερικό

Σε δύο συλλήψεις προχώρησε η γαλλική αστυνομία για την μεγάλη ληστεία στο Λούβρο, σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει το BBC. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες οι δράστες είναι περίπου 30 ετών και σεσημασμένοι για ληστεία.

Ειδικότερα, σύμφωνα με ρεπορτάζ της Le Figaro, ο πρώτος συνελήφθη στο αεροδρόμιο Σαρλ ντε Γκωλ, λίγο πριν επιβιβαστεί σε πτήση για την Αλγερία, ενώ ο δεύτερος εντοπίστηκε σχεδόν ταυτόχρονα από την αστυνομία στο Σεν-Σεν-Ντενί.

Θεωρούνται ύποπτοι ότι συμμετείχαν στην ομάδα των τεσσάρων ατόμων που αφαίρεσαν οκτώ πολύτιμα αντικείμενα από το μουσείο, η αξία των οποίων εκτιμάται στα 88 εκατ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το βράδυ του Σαββάτου, γύρω στις 10 μ.μ. (τοπική ώρα) από την Ταξιαρχία Καταστολής Ληστειών (BRB, υπεύθυνη για τις έρευνες, η οποία είχε κινητοποιήσει περισσότερους από 100 ερευνητές την περασμένη εβδομάδα.

Συνεχίζονται οι έρευνες

Οι έρευνες συνεχίζονται με ταχύτατους ρυθμούς, καθώς η ληστεία στο Λούβρο ήταν ένα ζήτημα “εθνικής ντροπής” για τη Γαλλία.

Η επεξεργασία των ευρημάτων βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ παράλληλα οι κάμερες ασφαλείας έχουν χαρτογραφήσει τη διαδρομή διαφυγής των ληστών μέσα από το Παρίσι και τα γύρω προάστια. Οι αρχές αξιοποιούν εικόνες από δημόσιες και ιδιωτικές κάμερες -από αυτοκινητοδρόμους, τράπεζες και επιχειρήσεις- ώστε να εντοπίσουν τους υπόλοιπους συνεργούς.

Το δημοσίευμα της Le Figaro αναφέρει ότι πολύ σύντομα θα υπάρξουν και νέες συλλήψεις, καθώς η αστυνομία δίνει μάχη με τον χρόνο για να φτάσει στα ίχνη του υπόλοιπου κυκλώματος και να ανακτήσει τους πολύτιμους θησαυρούς του γαλλικού στέμματος.

Το χρονικό

Η ληστεία στο διασημότερο μουσείο του κόσμου έγινε, στις 9:30 το πρωί της περασμένης Κυριακής, σε μια στιγμή που το Λούβρο ήταν ήδη γεμάτο κόσμο.

Τέσσερα άτομα, με εκπληκτική άνεση όπως αποδεικνύεται, μπήκαν ανενόχλητα στο Μουσείο και άρπαξαν τα κοσμήματα μιας από τις διασημότερες συλλογές κοσμημάτων στον κόσμο: εκείνα του Ναπολέοντα.

Μέσα σε επτά λεπτά, οι ληστές άρπαξαν εννέα από τους πιο ανεκτίμητους θησαυρούς του μουσείου, συμπεριλαμβανομένου ενός στέμματος αξίας 100 εκατομμυρίων λιρών.

Άφαντα παραμένουν τα κλοπιμαία

Σύμφωνα πάντως με τις πληροφορίες της εφημερίδας, τα οκτώ κοσμήματα του στέμματος της Γαλλίας, αξίας 88 εκατομμυρίων ευρώ, δεν είχαν βρεθεί μέχρι το πρωί της Κυριακής.

Από τις πρώτες ώρες μετά από αυτή τη θεαματική κλοπή, η οποία αποκάλυψε την αποτυχία της ασφάλειας στο μουσείο, ο Υπουργός Εσωτερικών, Λοράν Νουνιέ, εξέφρασε εμπιστοσύνη στη διαλεύκανση της υπόθεσης.

