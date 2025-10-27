Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Ένταση στο Ουκρανικό μέτωπο - Επιδρομές με drones από Ουκρανία και Ρωσία με νεκρούς και τραυματίες

Έκλεισαν δύο αεροδρόμια της Μόσχας εξαιτίας ουκρανικών drones

Η ρωσική αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε το βράδυ της Κυριακής δεκάδες ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη που κατευθύνονταν προς τη Μόσχα, ενώ για λόγους ασφαλείας έκλεισαν δύο από τα τέσσερα αεροδρόμια της ρωσικής πρωτεύουσας, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές.

Μέσα σε διάστημα έξι ωρών, η αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε 34 εχθρικά drones, ανέφερε ο δήμαρχος της ρωσικής πρωτεύουσας Σεργκέι Σομπιάνιν σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram.

Λίγο μετά τα μεσάνυχτα (ώρα Κύπρου) έκλεισαν για περίπου 2,5 ώρες τα αεροδρόμια Ντομοντέντοβο και Ζουκόφσκι, όπως ανακοίνωσε η ρωσική υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας (Rosaviatsiya) επικαλούμενη λόγους ασφαλείας.

Νοτιότερα, στην περιφέρεια Τούλα καταρρίφθηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας 24 μη επανδρωμένα αεροσκάφη, όπως ενημέρωσε ο περιφερειάρχης Ντμίτρι Μιλιάεφ μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Telegram.

Δεν υπήρξαν αναφορές για ζημιές κατά την επιδρομή των ουκρανικών drones. Οι ρωσικές αρχές δεν αποκαλύπτουν την πλήρη κλίμακα των ζημιών εξαιτίας ουκρανικών επιθέσεων στη χώρα, εκτός εάν αφορούν πλήγματα σε μη στρατιωτικούς στόχους.

Εξάλλου, ουκρανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε λεωφορείο στη ρωσική περιφέρεια Μπριανσκ, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ο οδηγός και να τραυματιστούν πέντε επιβαίνοντες, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Ο περιφερειάρχης Αλεξάντερ Μπογκομάζ αναφέρει σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram πως η επίθεση σημειώθηκε στην κοινότητα Πόχαρ.

Χθες Κυριακή, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι 13 τραυματίστηκαν όταν ρωσικό drone έπληξε λεωφορείο κοντά στην πόλη Σούμι της βορειοανατολικής Ουκρανίας, όπως ενημέρωσε ο περιφερειάρχης Ολέχ Χριχόροφ.

Πηγή: ΚΥΠΕ-ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters

