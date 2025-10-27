Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Μάρκο Ρούμπιο για εκεχειρία στη Γάζα: «Το Ισραήλ έχει δικαίωμα να επιτεθεί και οι διαπραγματευτές συμφωνούν»

Το πλήγμα του Ισραήλ στη Γάζα το Σάββατο δεν παραβίασε την εκεχειρία δήλωσε ο Αμερικανός ΥΠΕΞ, μετά την επίσκεψη του στο Ισραήλ.

Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε τη Δευτέρα ότι η Ουάσινγκτον δεν θεωρεί παραβίαση της υποστηριζόμενης από τις ΗΠΑ εκεχειρίας το ισραηλινό πλήγμα του Σαββάτου, το οποίο σύμφωνα με το Ισραήλ είχε στόχο μέλος ένοπλης παλαιστινιακής οργάνωσης στη Γάζα.

Το Ισραήλ είπε ότι το Σάββατο έπληξε ένα μέλος της οργάνωσης Ισλαμικός Τζιχάντ κατηγορώντας το ότι σχεδίαζε επίθεση εναντίον Ισραηλινών στρατιωτών.

Ο Ισλαμικός Τζιχάντ διέψευσε ότι σχεδίαζε επίθεση.

Μιλώντας από το προεδρικό αεροσκάφος ο Ρούμπιο είπε: «Δεν το θεωρούμε παραβίαση της εκεχειρίας».

Ο Ρούμπιο πρόσθεσε ότι το Ισραήλ δεν έχει αποποιηθεί του δικαιώματος αυτοάμυνας στο πλαίσιο της συμφωνίας για την οποία διαμεσολάβησαν οι ΗΠΑ, η Αίγυπτος και το Κατάρ και με βάση την οποία η μεγαλύτερη ένοπλη οργάνωση στη Γάζα, η Χαμάς, απελευθέρωσε αυτό τον μήνα τους υπόλοιπους εν ζωή ομήρους που κρατούνταν στη Γάζα.

«Έχουν αυτό το δικαίωμα αν υπάρχει επικείμενη απειλή για το Ισραήλ και όλοι οι διαπραγματευτές συμφωνούν με αυτό», σχολίασε ο Ρούμπιο.

Όπως είπε ο Αμερικανός Υπουργός, η εκεχειρία στη Γάζα, η οποία παραμένει σε ισχύ ανάμεσα στο Ισραήλ και στη Χαμάς δύο χρόνια μετά την έναρξη του πολέμου, βασίζεται σε αμοιβαίες υποχρεώσεις και επανέλαβε ότι η Χαμάς πρέπει να επισπεύσει την επιστροφή των λειψάνων των ομήρων οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους ενώ κρατούνταν.

Η ισραηλινή επίθεση του Σαββάτου πραγματοποιήθηκε λίγο μετά την αναχώρηση του Ρούμπιο από το Ισραήλ έπειτα από επίσκεψή του με στόχο τη στήριξη της εκεχειρίας.

Πηγή: ΚΥΠΕ / ΑΠΕ-ΜΠΕ / Reuters

