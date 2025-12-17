Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Πέθανε η γηραιότερη γυναίκα στην Κύπρο - Σε ηλικία 105 ετών «έφυγε» η Αναστασία Παναγή (φώτο)

Η κηδεία της θα τελεστεί αύριο, Πέμπτη, στις 11:00 π.μ., στον Ιερό Ναό Αποστόλου Ανδρέα.

Θλίψη σκόρπισε η είδηση του θανάτου της γηραιότερης γυναίκας στην Κύπρο, Αναστασίας Σοφοκλή Παναγή, η οποία έφυγε από τη ζωή σήμερα, πλήρης ημερών, σε ηλικία 105 ετών.

Η Αναστασία Παναγή καταγόταν από τη Συργανιά Κυθρέας. Σύμφωνα με την οικογένειά της, η εκλιπούσα υπήρξε μια αφοσιωμένη μητέρα και γιαγιά, σημείο αναφοράς για τα παιδιά, τα εγγόνια και τα δισέγγονά της, τα οποία τη συνοδεύουν με ευγνωμοσύνη στο τελευταίο της ταξίδι.

«Αιωνία σου η μνήμη, μάνα. Σε ευχαριστούμε για όλα όσα έκανες για εμάς», αναφέρει το μήνυμα της οικογένειας.

 

