«Ναι, κακοποιούσαμε τα παιδιά μας»: Παραδέχθηκαν τα πάντα οι γονείς για τη σοκαριστική υπόθεση κακοποίησης παιδιών στη Λάρνακα

Ομολογία – σοκ πατέρα και μητέρας ενώπιον του Κακουργιοδικείου Λάρνακας, ότι κακοποιούσαν συστηματικά τα τέσσερα παιδιά τους. Το ζευγάρι, που διέμενε στην επαρχία Λάρνακας, βρέθηκε στο εδώλιο του κατηγορουμένου, δηλώνοντας ενοχή σ’ ένα μεγάλο αριθμό βαρύτατων κατηγοριών που αντιμετωπίζει.

Πρόκειται για την σοκαριστική υπόθεση κακοποίησης παιδιών, η οποία αποκαλύφθηκε τον περασμένο Μάρτιο, προκαλώντας αποτροπιασμό στο παγκύπριο, αλλά και θύελλα αντιδράσεων κατά των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, οι οποίες παρακολουθούσαν την συγκεκριμένη οικογένεια, γνωρίζοντας τις τραγικές συνθήκες διαβίωσης των παιδιών.

Αρχικά, πατέρας και μητέρα είχαν αρνηθεί ενοχή σε 60 κατηγορίες που τους απαγγέλθηκαν, κάποιες εκ των οποίων επισύρουν μέχρι και δια βίου φυλάκιση. Ως εκ τούτου, τον περασμένο Μάιο ξεκίνησε η ακροαματική διαδικασία της υπόθεσης, η οποία διεξάγεται κεκλεισμένων των θυρών για προστασία της ταυτότητας των παιδιών – θυμάτων, τα οποία για αρκετά χρόνια ανέβαιναν τον δικό τους Γολγοθά. Έπειτα, λοιπόν, από δίκη που διήρκησε επτά μήνες, οι δύο κατηγορούμενοι διαφοροποίησαν την στάση τους και αποφάσισαν ν’ αλλάξουν απάντηση σε συγκεκριμένες κατηγορίες που αντιμετωπίζουν. Ο 48χρονος, που είναι πατριός για κάποια από τα παιδιά - θύματα, και η 42χρονη μητέρα παραδέχθηκαν ενοχή σε κατηγορίες που αφορούν εκμετάλλευση στην εργασία, πρόκληση ψυχικής βλάβης και επίθεση με πρόκληση πραγματικής σωματικής βλάβης. Επιπρόσθετα, ο 48χρονος παραδέχθηκε ενοχή και σε κατηγορία σεξουαλικής κακοποίησης ενός κοριτσιού, του οποίου είναι ο πατριός του.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο της υπόθεσης, τα αδικήματα διαπράχθηκαν μεταξύ των ετών 2009 μέχρι το 2025. Μετά την αλλαγή απάντηση στις κατηγορίες, η υπόθεση ορίστηκε για τις 30 Ιανουαρίου για γεγονότα και αγορεύσεις για μετριασμό της ποινής. Λογικά θα οριστεί άλλη ημερομηνία για την επιβολή της ποινής.

Θυμίζουμε, ότι οι δύο κατηγορούμενοι είχαν συλληφθεί τον Μάρτιο από το ειδικό κλιμάκιο για τη βία στην οικογένεια του ΤΑΕ Λάρνακας. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν ένα από τα παιδιά της οικογένειας εκμυστηρεύτηκε στο σχολείο το μαρτύριο που βίωνε μαζί με τα αδέλφια του τα τελευταία χρόνια. Αμέσως μετά κινήθηκαν οι διαδικασίες και λήφθηκαν καταθέσεις από τα παιδιά, κάποια εκ των οποίων είναι ανήλικα. Μεταξύ άλλων, καταγγέλθηκε ότι ο 48χρονος εξανάγκαζε τα παιδιά της οικογένειας να εργάζονται σε χωράφια και κτηνοτροφικά υποστατικά, ενώ κάποια εξ αυτών κατήγγειλαν πως ασκούσε και βία εναντίον τους.

Καταγγελίες για κακοποίηση έγιναν και σε βάρος της μητέρας. Το ένα παιδί, εξάλλου, κατήγγειλε και σεξουαλική κακοποίησή του από τον 48χρονο. Όπως διαπιστώθηκε, η οικογένεια διέμενε σε άθλιες συνθήκες, μέσα σε παράγκες, ανάμεσα στα κτηνοτροφικά υποστατικά, τα οποία, να σημειωθεί, έγιναν παρανάλωμα του πυρός λίγες μέρες μετά την αποκάλυψη της υπόθεσης...