H Τράπεζα Κύπρου συνεργάζεται με Avenga και Microsoft φέρνοντας τη νέα εποχή στην τραπεζική επικοινωνία αξιοποιώντας το Agentic AI

Η Τράπεζα Κύπρου ανακοινώνει τη σύναψη στρατηγικής συνεργασίας με την Avenga για την από κοινού ανάπτυξη μιας προηγμένης και εξελισσόμενης ψηφιακής πλατφόρμας η οποία αξιοποιεί το Agentic AI και τις πλήρεις δυνατότητες των υπηρεσιών Microsoft Azure AI. Με τη σημερινή ανακοίνωση, η Τράπεζα Κύπρου τοποθετείται εκ νέου στην αιχμή της καινοτομίας, παρουσιάζοντας επίσημα μία πρωτοβουλία που στόχο έχει τη δημιουργία ενός «Ψηφιακού βοηθού» για τους πελάτες της.

Πρόκειται για ένα έργο που θα επαναπροσδιορίσει τον τρόπο με τον οποίο οι πελάτες επικοινωνούν και αλληλεπιδρούν με την Τράπεζα. Ένα σημαντικό ορόσημο στη μακροπρόθεσμη πορεία μετασχηματισμού της Τράπεζας που ενισχύει περαιτέρω τη δέσμευσή της να προσφέρει καινοτόμες, πελατοκεντρικές ψηφιακές εμπειρίες.

Η συνεργασία εντάσσεται στην πολυετή στρατηγική cloud της Τράπεζας, η οποία έχει σχεδιαστεί σε στενή συνεργασία με τη Microsoft, με στόχο την επιτάχυνση του ψηφιακού εκσυγχρονισμού, την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και την παροχή πιο έξυπνων και εξατομικευμένων υπηρεσιών προς τους πελάτες σε όλα τα σημεία επαφής.

Μια Νέα Εποχή στην ψηφιακή τραπεζική επικοινωνία

Η νέα πλατφόρμα θα είναι πλήρως ευθυγραμμισμένη με την πελατοκεντρική στρατηγική της Τράπεζας καθώς θα επιτρέπει στους πελάτες να χρησιμοποιούν φυσική γλώσσα για να αλληλεπιδρούν απευθείας με την Τράπεζα μέσω του Bank of Cyprus mobile app—καθιστώντας την τραπεζική εμπειρία τόσο απλή και επιδραστική όσο μια φυσική συζήτηση. Οι πελάτες θα μπορούν να πραγματοποιούν συναλλαγές, να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες, να λαμβάνουν καθοδήγηση και υποστήριξη μέσω επικοινωνίας και συνομιλιών υποστηριζόμενων από την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Ασφάλεια, Διαφάνεια και Ανθρωποκεντρικός Σχεδιασμός

Η Τράπεζα υπογραμμίζει ότι τα υψηλότερα πρότυπα διαφάνειας, ιδιωτικότητας και ασφάλειας θα ενσωματωθούν, διασφαλίζοντας την εμπιστοσύνη και την ασφάλεια των πελατών σε κάθε αλληλεπίδραση.

Παρά την ισχυρή ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης, η ανθρώπινη υποστήριξη παραμένει θεμελιώδης. Εκπαιδευμένοι λειτουργοί στο τηλεφωνικό κέντρο θα είναι διαθέσιμοι να εξυπηρετούν τους πελάτες—πλέον με μεγαλύτερη ταχύτητα και αποτελεσματικότητα χάρη στη βοήθεια εσωτερικών βοηθών Τεχνητής Νοημοσύνης κάτι που θα ενισχύει την ικανότητά τους να επιλύουν αιτήματα και να προσφέρουν υψηλής ποιότητας υπηρεσίες.

Ο Γιώργος Κούσης, Εκτελεστικός Διευθυντής Διεύθυνσης Τεχνολογίας και Λειτουργικών Δραστηριοτήτων της Τράπεζας Κύπρου δήλωσε:

«Η στρατηγική αυτή συνεργασία με την Avenga και τη Microsoft αποτελεί σημαντικό ορόσημο στην πορεία μας για τον μετασχηματισμό της εμπειρίας του πελάτη. Με την εισαγωγή της συνομιλίας ως τρόπου επικοινωνίας οι πελάτες μπορούν να πραγματοποιούν συναλλαγές και να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες απρόσκοπτα μέσω φυσικής γλώσσας στην εφαρμογή μας. Αξιοποιώντας τις τελευταίες εξελίξεις στην Τεχνητή Νοημοσύνη, στοχεύουμε να προσφέρουμε εξατομικευμένη, κορυφαία εξυπηρέτηση με πλήρη διαφάνεια και ασφάλεια. Η ανθρώπινη υποστήριξη παραμένει ακρογωνιαίος λίθος—οι λειτουργοί μας, ενισχυμένοι από AI assistants, θα συνεχίσουν να παρέχουν εξαιρετική εξυπηρέτηση, τώρα ακόμη πιο γρήγορα και αποτελεσματικά».

Ο Δημήτρης Χουχούλης, Chief Transformation Officer, της Τράπεζας Κύπρου πρόσθεσε:

«Η τραπεζική αλλάζει επειδή αλλάζουν οι άνθρωποι. Σήμερα, οι πελάτες θέλουν τα πράγματα να είναι εύκολα, γρήγορα και προσωπικά. Με τη νέα μας συνεργασία με την Avenga και τη Microsoft, κάνουμε την τραπεζική τόσο απλή όσο μια συζήτηση—οποιαδήποτε στιγμή, οπουδήποτε. Δεν είναι απλώς νέα τεχνολογία· είναι μια νέα εποχή που βάζει τους ανθρώπους πρώτους, προσαρμόζεται στη ζωή τους και προβλέπει τις ανάγκες τους».

O Mike Crosby, Director of Business Development – Banking and Financial Services, Avenga σχολίασε:

«Βλέπουμε αυτή τη συνεργασία όχι απλώς ως μια τεχνολογική πρωτοβουλία αλλά ως μια ευκαιρία να επαναπροσδιορίσουμε τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι συνδέονται με την τράπεζά τους. Μαζί με την Τράπεζα Κύπρου και τη Microsoft, δημιουργούμε μια πλατφόρμα που θα εισαγάγει τη συνομιλία στην τραπεζική και η οποία δεν απαντά απλώς στους πελάτες αλλά τους κατανοεί πραγματικά. Αυτό είναι το είδος της δουλειάς που προωθεί τον κλάδο: ανθρωποκεντρικό, βαθιά ασφαλές και τροφοδοτούμενο από Agentic AI».

Η Γιάννα Ανδρονόπουλου, Γενική Διευθύντρια Microsoft για Ελλάδα, Κύπρο, Μάλτα είπε:

«Η συνεργασία μας με την Τράπεζα Κύπρου και την Avenga αξιοποιεί τη δύναμη του Agentic AI και του Microsoft Azure για να δημιουργήσει απρόσκοπτες, ασφαλείς και πραγματικά ανθρωποκεντρικές τραπεζικές εμπειρίες. Η συνεργασία αυτή όχι μόνο επιταχύνει τον ψηφιακό μετασχηματισμό στον χρηματοοικονομικό τομέα αλλά θέτει και ένα νέο πρότυπο για την εμπλοκή, την εμπιστοσύνη και την καινοτομία στην Κύπρο και πέρα από αυτήν».