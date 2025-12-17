Σόλωνας Αντάρτης: «Την Πέμπτη το πρωί θα βρίσκομαι στον χώρο εργασίας μου»

Την πρόθεση του να μην συμμετέχει στην αυριανή εξαγγελθείσα από την ΠΟΕΔ, στάση εργασίας, εξέφρασε μέσω ανάρτησης τους ο δάσκαλος Σόλωνας Αντάρτης. «Η Απεργία είναι Δικαίωμα και όχι υποχρέωση», έγραψε για να προσθέσει ότι «το Δικαίωμα στην Εργασία προηγείται του Δικαιώματος στην Απεργία».

Ο εκπαιδευτικός μιλά για εργαλειοποίηση του «Ιερού Δικαιώματος της Απεργίας». Ένα δικαίωμα, που όπως αναφέρει, για να κερδηθεί «οι παππούδες μας έφτυσαν κυριολεκτικά αίμα, από τα χτυπήματα των γκλομπ των “καλών” αποικιοκρατών και των κολαούζων τους».

Ο ίδιος ξεκαθαρίζει ότι την Πέμπτη το πρωί θα βρίσκεται στον χώρο εργασίας του, «υπηρετώντας τον Λαό που του εμπιστεύεται τα παιδιά του».

Αξίζει να σημειωθεί ότι στα σχόλια κάτω από την ανάρτηση του κ. Αντάρτη, υπάρχουν αναφορές και άλλων εκπαιδευτικών, οι οποίοι επίσης αναφέρουν ότι δεν θα συμμετέχουν στην στάση εργασίας. Μεταξύ αυτών και καθηγητές Μέσης Εκπαίδευσης, μιας και αύριο μαζί με την ΠΟΕΔ σε στάση εργασίας κατέρχεται και η ΟΕΛΜΕΚ.

