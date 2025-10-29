Στη Νότια Κορέα ο Τραμπ - Θέλει να δει τον Πρόεδρο της Κίνας

Το προεδρικό αεροσκάφος των ΗΠΑ (Air Force One) προσγειώθηκε σήμερα στο διεθνές αεροδρόμιο της Μπουσάν, για την πρώτη επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στη Νότια Κορέα από το 2019.

Ο αμερικανός πρόεδρος θα μεταβεί στην πόλη Γκιονγκτζού για να συμμετάσχει στη σύνοδο της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC), στο περιθώριο της οποίας σκοπεύει να έχει κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ.

Μιλώντας νωρίτερα σε δημοσιογράφους που τον συνόδευαν στο Air Force One, o Τραμπ είπε ότι προσβλέπει στις συνομιλίες με τον πρόεδρο της Κίνας, με έμφαση στην εμπορική αντιπαράθεση μεταξύ των δύο κρατών.

Αναφερόμενος στους τιμωρητικούς δασμούς που σχετίζονται με τη διακίνηση φαιντανύλης, ο Τραμπ δήλωσε: «Νομίζω ότι θα τους μειώσω, επειδή πιστεύω ότι (σ.σ. οι Κινέζοι) θα μας βοηθήσουν με το πρόβλημα της φαιντανύλης». «Η Κίνα θα συνεργαστεί με τις αμερικανικές δυνάμεις επιβολής του νόμου» σχετικά με το συνθετικό οπιοειδές που έχει σκοτώσει χιλιάδες ανθρώπους στις Ηνωμένες Πολιτείες, συμπλήρωσε.

Ερωτηθείς εάν θα συζητήσει με τον Σι Τζινπίνγκ για την Ταϊβάν, ο Τραμπ εξέφρασε αμφιβολίες. «Δεν ξέρω αν θα μιλήσουμε για την Ταϊβάν. Δεν είμαι σίγουρος», είπε.

Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος των ΗΠΑ άφησε επίσης να εννοηθεί ότι ενδέχεται να επιστρέψει στην Ασία «στο όχι και τόσο μακρινό μέλλον» για μια συνάντηση με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας, τον Κιμ Γιονγκ Ουν.

