Στην Άγκυρα ο Μερτς για συνομιλίες με τον Ερντογάν

Ο Καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς, πραγματοποιεί επίσκεψη στην Άγκυρα, ύστερα από πρόσκληση του Τούρκου Προέδρου, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Σύμφωνα με τουρκικές κυβερνητικές πηγές, στην ατζέντα των συνομιλιών αναμένεται να βρεθούν οι τουρκογερμανικές σχέσεις, η πορεία ένταξης της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και ζητήματα διεθνούς και περιφερειακής ασφάλειας. Θα εξεταστούν, επίση,ς τρόποι ενίσχυσης της συνεργασίας σε τομείς όπως η οικονομία, η ενέργεια και η αμυντική βιομηχανία.

Όπως μεταδίδουν τουρκικά μέσα ενημέρωσης, τον Γερμανό Καγκελάριο υποδέχθηκε στο αεροδρόμιο χθες το απόγευμα η Πρέσβης της Γερμανίας στην Τουρκία, Ζίμπυλ Καταρίνα Ζορκ, η οποία, σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης χαρακτήρισε την επίσκεψη ως «σημαντική ένδειξη της στενής γερμανοτουρκικής συνεργασίας».

«Σε σύντομο χρονικό διάστημα δύο υψηλού επιπέδου επισκέψεις από τη Γερμανία – ένδειξη της στενής εταιρικής σχέσης μεταξύ των δύο χωρών. Καλωσόρισες στην Τουρκία, κύριε Μερτς», ανέφερε η Ζορκ.

Η συνάντηση του Καγκελαρίου Μερτς με τον Πρόεδρο Ερντογάν θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 14.15 τοπική ώρα στο Προεδρικό Μέγαρο της. Θα ακολουθήσει διευρυμένη συνάντηση με τις αντιπροσωπείες των δύο πλευρών και θα δοθεί συνέντευξη Τύπου.

ΚΥΠΕ