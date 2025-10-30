Ο Μερτς επισκέπτεται την Τουρκία πριν από την Ελλάδα - Τι γράφουν τουρκικά και γερμανικά ΜΜΕ

Στήριξη στην Τουρκία για την ενδυνάμωση των σχέσεων της με την Ε.Ε δίνει η Γερμανία με τον Φρίντριχ Μερτς να δηλώνει, έχοντας στον πλευρό του τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ότι θέλει την Άγκυρα στο μπλοκ την ώρα που Τούρκος πρόεδρος, σύμφωνα με τουρκικά ΜΜΕ, ζητά από το Βερολίνο χείρα βοηθείας για να αποκτήσει πρόσβαση στο αμυντικό ταμείο SAFE της ΕΕ ύψους 150 δισεκατομμυρίων.

«Θα συνεργαστούμε στενότερα με την Τουρκία στον τομέα των πολιτικών ασφαλείας» ενώ πρόσθεσε ότι «θέλουμε να δούμε την Τουρκία στην Ευρωπαϊκή Ένωση».

🇹🇷|🇩🇪 Turkish President Recep Tayyip Erdogan welcomed German Chancellor Friedrich Merz with official ceremony at Presidential Complex in the capital, Ankara pic.twitter.com/0pHflUxTjh — Anadolu English (@anadoluagency) October 30, 2025

To στίγμα των προσδοκιών έδωσε ο ίδιος ο Ερντογάν και κατά τη συνέντευξη τύπου που έδωσε με τον Μερτς στο πλευρό του. «Η Τουρκία και η Γερμανία έχουν υψηλό δυναμικό στην αμυντική βιομηχανία και πρέπει να επικεντρωθούν σε κοινά έργα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Λόγω των μεταβαλλόμενων συνθηκών ασφαλείας στην Ευρώπη, πρέπει να αφήσουμε πίσω μας τα προβλήματα στην προμήθεια προϊόντων αμυντικής βιομηχανίας και να επικεντρωθούμε σε κοινά έργα», πρόσθεσε ο Ερντογάν.

Ο Τούρκος πρόεδρος αναφέρθηκε και στους στενούς οικονομικούς δεσμούς των δύο χωρών. «Η Γερμανία είναι ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της Τουρκίας στην Ευρώπη. Στόχος μας είναι να αυξήσουμε τον όγκο των εμπορικών μας συναλλαγών, ο οποίος έχει φτάσει τα 50 δισεκατομμύρια δολάρια, στα 60 δισεκατομμύρια δολάρια στο εγγύς μέλλον.»

Νωρίτερα πηγή του υπουργείου Άμυνας της Τουρκίας είχε αναφερθεί στο πόσο ποντάρει το Βερολίνο στη βοήθεια της Γερμανίας για να ενταχθεί στο SAFE, δεδομένης της αντίθεσης της Αθήνας.

«Αυτή είναι μια σημαντική επίσκεψη από αυτή την άποψη. Υπάρχει μόνο το μπλοκάρισμα της συμμετοχής της Τουρκίας στην SAFE από την Ελλάδα και η Γερμανία θα μπορούσε να διαδραματίσει ρόλο στην υπέρβαση αυτού. Φαίνεται ότι αυτό είναι επίσης αυτό που θέλει η Γερμανία. Η Ευρώπη πρέπει να αποφασίσει για αυτό το ζήτημα», δήλωσε χαρακτηριστικά πηγή του υπουργείου Άμυνας.

«Εάν η Άγκυρα δεν μπορούσε να έχει πρόσβαση στην πρωτοβουλία SAFE, το ερώτημα θα ήταν «πώς η Τουρκία θα αναπτύξει αμυντικές σχέσεις» με την Ευρώπη», δήλωσε ίδια πηγή.

Τι λένε τα γερμανικά ΜΜΕ

Η επίσκεψη του Γερμανού Καγκελάριου στην Τουρκία σηματοδοτεί μια νέα φάση στις σχέσεις Βερολίνου-Άγκυρας, μεταδίδουν γερμανικά ΜΜΕ, σημειώνοντας τις επαφές με τον Τούρκο Πρόεδρο, ενώ αναφέρουν ότι ο Φρίντριχ Μερτς επιχειρεί να ενισχύσει τη διεθνή του εικόνα ως διαμεσολαβητή σε περιόδους γεωπολιτικών εντάσεων, παρά τα εσωτερικά πολιτικά προβλήματα στη Γερμανία.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων, σημειώνεται, αναμένεται να βρεθεί ο πόλεμος στην Ουκρανία, η σύγκρουση στη Γάζα, το μεταναστευτικό ζήτημα και η συνεργασία στον τομέα της άμυνας, ιδίως η αγορά των Eurofighter.

Όπως επισημαίνεται, σε μια εποχή κατά την οποία οι ΗΠΑ, η Κίνα και η Ρωσία διεκδικούν έντονα τον ρόλο των παγκόσμιων δυνάμεων, η Γερμανία χρειάζεται μια ισχυρή μεσαία δύναμη όπως η Τουρκία, στον βαθμό μάλιστα που διαθέτει τον δεύτερο μεγαλύτερο στρατό στο ΝΑΤΟ.

Τα γερμανικά ΜΜΕ προσθέτουν ότι η Τουρκία έχει αναδειχθεί σε αναντικατάστατο γεωπολιτικό παίκτη, παρά τον αυταρχικό χαρακτήρα του καθεστώτος Eρντογάν και τις επικρίσεις που δέχεται για καταπάτηση των δικαιωμάτων και καταστολή της αντιπολίτευσης, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τη φυλάκιση του δημάρχου Κωνσταντινούπολης, Ιμάμογλου.

Υπογραμμίζουν δε ότι το ζήτημα καταπάτησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων δεν αναμένεται να συζητηθεί σήμερα καθώς, παρά τις διαφορές τους, οι δύο χώρες έχουν υιοθετήσει μια πιο «πραγματιστική και συναλλακτική» σχέση, στηριγμένη στην αμοιβαία εξάρτηση και στα κοινά στρατηγικά συμφέροντα.

Τα γερμανικά ΜΜΕ στέκονται, επίσης, και στην επιδίωξη της Γερμανίας να συνεργαστεί με την Άγκυρα στην επανεισδοχή μεταναστών χωρίς άδεια παραμονής στη Γερμανία και στη σταθεροποίηση της Συρίας, προσθέτοντας ότι η Τουρκία ελπίζει επιπλέον σε στήριξη για την ανανέωση της τελωνειακής ένωσης με την ΕΕ και σε διευκολύνσεις σε ό,τι αφορά θεωρήσεις εισόδου, ενώ παράλληλα το Βερολίνο δείχνει ανοιχτό σε αμυντική συνεργασία.

Τέλος, ως θετικό μήνυμα για την Άγκυρα επισημαίνεται από το γερμανικό Τύπο η επιλογή του Καγκελαρίου να επισκεφτεί την Τουρκία πριν από την Ελλάδα.

Πηγή: cnn.gr / ΚΥΠΕ