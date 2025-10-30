Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κόσμος

Η Χαμάς ανακοινώνει ότι θα παραδώσει στο Ισραήλ δύο σορούς ομήρων

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς ανακοίνωσε σήμερα ότι θα παραδώσει στο Ισραήλ στις 16.00 τοπική ώρα και ώρα Κύπρου δύο σορούς ομήρων που κρατούνταν στη Λωρίδα της Γάζα, στο πλαίσιο της συμφωνίας για κατάπαυση πυρός, που έχει τεθεί σε ισχύ από τις 10 Οκτωβρίου. Οι Ταξιαρχίες Εζεντίν Αλ-Κάσαμ ανακοίνωσαν στον λογαριασμό τους στο Telegram ότι θα παραδώσουν τις σορούς «δύο Ισραηλινών κρατουμένων». Η παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση έχει έως τώρα επιστρέψει τα λείψανα 15 εκ των 28 νεκρών που βρίσκονταν στη Γάζα.

Η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς ανακοίνωσε σήμερα ότι θα παραδώσει στο Ισραήλ στις 16.00 τοπική ώρα και ώρα Κύπρου δύο σορούς ομήρων που κρατούνταν στη Λωρίδα της Γάζα, στο πλαίσιο της συμφωνίας για κατάπαυση πυρός, που έχει τεθεί σε ισχύ από τις 10 Οκτωβρίου.

Οι Ταξιαρχίες Εζεντίν Αλ-Κάσαμ ανακοίνωσαν στον λογαριασμό τους στο Telegram ότι θα παραδώσουν τις σορούς «δύο Ισραηλινών κρατουμένων».

Η παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση έχει έως τώρα επιστρέψει τα λείψανα 15 εκ των 28 νεκρών που βρίσκονταν στη Γάζα.

Πηγή: ΚΥΠΕ-ΑΠΕ-ΜΠΕ - AFP - Reuters

Tags

ΙΣΡΑΗΛΔΙΕΘΝΗΧΑΜΑΣΛΩΡΙΔΑ ΤΗΣ ΓΑΖΑΣΓΑΖΑΟΜΗΡΟΙΣΧΕΔΙΟ ΤΡΑΜΠ ΓΑΖΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα