Αντιπαράθεση on camera Ερντογάν με Μερτς: «Αγκάθια» η Γάζα και το κράτος δικαίου στην Τουρκία

Η Τουρκία δεν μπορεί να μείνει εκτός γεωπολιτικού χάρτη, δήλωσε ο Γερμανός Καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς σε κοινή συνέντευξη Τύπου, την Πέμπτη, με τον Τούρκο Πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν στην Άγκυρα. Μίλησαν για «νέα εποχή» στις σχέσεις Τουρκίας – Γερμανίας ωστόσο διαφώνησαν στο θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη φυλάκιση του Δημάρχου Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου καθώς και στο θέμα της Γάζας.

Κατά την πρώτη επίσημη επίσκεψη του νέου Γερμανού Καγκελαρίου, ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγίπ τον υποδέχθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο, στην Άγκυρα.

Ο Ερντογάν ανέφερε πως «η Γερμανία είναι ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της Τουρκίας στην Ευρώπη» και είπε ότι ο στόχος είναι το διμερές εμπόριο να αυξηθεί από τα 50 στα 60 δισεκατομμύρια δολάρια.

«Συζητήσαμε με τον κύριο Καγκελάριο πώς θα ανεβάσουμε τη συνεργασία μας σε ένα ανώτερο επίπεδο, ιδιαίτερα στους τομείς της άμυνας και της βιομηχανίας. Οι παλαιές δυσκολίες στην προμήθεια αμυντικού εξοπλισμού πρέπει να μείνουν πίσω μας», δήλωσε.

Αναφερόμενος στη συμφωνία για τα μαχητικά Eurofighter Typhoon, σημείωσε πως «οι θετικές κινήσεις της Γερμανίας στο θέμα αυτό μας ικανοποιούν». «Με βάση την αρχή του “win-win”, μπορούμε να ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο τη συνεργασία μας στον τομέα της άμυνας» πρόσθεσε.

Από την πλευρά του, ο Φρίντριχ Μερτς είπε ότι ήθελε με την επίσκεψή του να στείλει «ένα μήνυμα νέας αρχής» στις γερμανοτουρκικές σχέσεις.

«Μπαίνουμε σε μια νέα γεωπολιτική εποχή. Οι μεγάλες δυνάμεις διαμορφώνουν ξανά την παγκόσμια πολιτική, και η Τουρκία δεν μπορεί να μείνει εκτός αυτής της διαδικασίας», δήλωσε.

Ο Γερμανός Καγκελάριος αναφέρθηκε επίσης στη σημασία των κοινών έργων, τόσο στην άμυνα όσο και στις μεταφορές και τα σιδηροδρομικά δίκτυα, ενώ εξέφρασε ικανοποίηση για την έγκριση της αγοράς 20 μαχητικών Eurofighter από την Τουρκία, σημειώνοντας ότι «αυτά τα αεροσκάφη θα υπηρετήσουν την κοινή μας ασφάλεια».

Κατά τη διάρκεια των ερωτήσεων των δημοσιογράφων, ο Μερτς αναφέρθηκε στο κράτος δικαίου και στη σύλληψη του δημάρχου Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου, λέγοντας ότι «οι αποφάσεις που λαμβάνονται στην Τουρκία δεν συμβαδίζουν πλήρως με τις αρχές του κράτους δικαίου και της δημοκρατίας, όπως τις αντιλαμβανόμαστε στην ΕΕ» και ανέφερε πως «η πορεία ένταξης περνά μέσα από την τήρηση των κριτηρίων της Κοπεγχαγης».

Turkish President Erdogan:



Hamas has no bombs, no nuclear weapons. But all these weapons are in Israel’s hands.



And Israel, using these weapons, for example just last night, again struck Gaza with these bombs.



Don't you see these things in Germany? Aren't you following them? pic.twitter.com/39BMjhO3Xx — Clash Report (@clashreport) October 30, 2025

Ο Ερντογάν απάντησε, λέγοντας ότι «η Τουρκία δεν έχει πρόβλημα με τα κριτήρια της Κοπεγχάγης. Εμείς έχουμε τα δικά μας “κριτήρια της Άγκυρας”, με τα οποία ανοίγουμε δρόμους προς την Ευρώπη και τον κόσμο. Η Τουρκία είναι μια δημοκρατία που λειτουργεί υποδειγματικά. Όποιος κι αν είναι, κανείς δεν μπορεί να βρίσκεται πάνω από το νόμο».

Ένταση προκλήθηκε κατά τη συνέντευξη Τύπου όταν Τούρκος δημοσιογράφος ρώτησε τον Μερτς για τη στάση της Γερμανίας απέναντι στο Ισραήλ. Ο Καγκελάριος απάντησε πως «η Γερμανία από την ίδρυση του κράτους του Ισραήλ στέκεται στο πλευρό του», λόγω του ιστορικού χρέους μετά το Ολοκαύτωμα, λέγοντας ωστόσο ότι «αυτό δεν σημαίνει πως στηρίζει κάθε απόφαση της ισραηλινής κυβέρνησης».

Ο Ερντογάν απάντησε, λέγοντας πως «δυστυχώς πάνω από 60.000 γυναίκες, παιδιά και ηλικιωμένοι έχουν σκοτωθεί στη Γάζα. Η Χαμάς δεν έχει πυρηνικά ή βαριά όπλα. Όλα τα όπλα τα έχει το Ισραήλ, που συνεχίζει να βομβαρδίζει και να λιμοκτονεί έναν ολόκληρο λαό. Αυτά η Γερμανία δεν τα βλέπει;».

Κλείνοντας, ο Μερτς δήλωσε ότι «η Γερμανία και η ομοσπονδιακή Κυβέρνηση θέλουν να δουν την Τουρκία να προχωρά προς την ΕΕ» και πρότεινε την επανεκκίνηση ενός «στρατηγικού διαλόγου σε ευρωπαϊκό επίπεδο».

«Είμαι χαρούμενος που μετά τη Σύνοδο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας και τη σημερινή επίσκεψη μπορέσαμε να συναντηθούμε για τρίτη φορά. Είμαστε αποφασισμένοι να εμβαθύνουμε τις σχέσεις μας — μαζί μπορούμε να πετύχουμε περισσότερα», δήλωσε ο Γερμανός Καγκελάριος.

Πηγή: ΚΥΠΕ